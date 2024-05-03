Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol ve Futbol Takımları Başarılarına Yenilerini Ekledi - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol ve Futbol Takımları Başarılarına Yenilerini Ekledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol ve Futbol Takımları Başarılarına Yenilerini Ekledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın Voleybol ve Futbol takımları, hedeflerine ulaşarak başarılarını sürdürdü. Kadın Voleybol takımı 2. Lig'e yükselirken, Kadın Futbol takımı ise TFF 2. Lig Play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

03.05.2024 12:18  Güncelleme: 12:26
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın Voleybol ve Futbol takımları başarılarına yenilerini ekledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı, 2. Lig hedefi ile çıktığı iki maçı da kazandı. Gaziantep Yurdum Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakalarda DBB Kadın Voleybol takımı; Şanlıurfa Gençlik Merkezi Voleybol takımını 3-1, Adıyaman Yurdum Gençlik Kadın Voleybol takımını ise 3-0 yenerek 2. Lig'e yükseldi.

DBB Spor Kadın Futbol takımı, 3. Lig 4. Grup'ta oynadığı müsabakalardan 10 galibiyet, 2 beraberlik alarak sezonu yenilgisiz tamamladı. DBB Kadın Futbol takımı, Talaytepe Spor Tesislerinde oynanan son maçta Ergani Makam Spor ile oynadığı müsabakayı 4-1 kazandı. Bu sonuçla beraber Kadın Futbol Takımı, TFF 2. Lig Play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Hedef şampiyonluk

Sporcuları tebrik eden teknik direktör Ali Açan, "Sezon boyunca çok iyi çalışıp mükemmel performans sergileyen bütün sporcularımızı yürekten kutluyorum. Yolun sonu şampiyonluk olur umarım" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol ve Futbol Takımları Başarılarına Yenilerini Ekledi - Son Dakika

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