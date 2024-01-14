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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Karate Turnuvasına 311 Çocuk Katıldı - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Karate Turnuvasına 311 Çocuk Katıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen karate turnuvasına farklı yaş gruplarından 311 çocuk katıldı. Turnuvada 7 ilin sporcuları mücadele etti ve dereceye giren çocuklara madalyalar verildi. Programa katılan tüm çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Karate Turnuvasına 311 Çocuk Katıldı
14.01.2024 - 14:22,
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin düzenlendiği karate turnuvasına farklı yaş gruplarından 311 çocuk katıldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca bu yıl ilk defa yapılan "Bölge Karate Turnuvası"na Diyarbakır, Mardin, Şanlı Urfa, Bitlis, Bingöl, Batman ve Muş olmak üzere 7 ilden sporcular katıldı.

Talaytepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada farklı kategorilerde 311 çocuk kıyasıya mücadele etti. Turnuvada 8, 9, 10, 11 ve 12 yaş olmak üzere 5 kategoride mücadele eden çocuklardan ilk dörde girenlere madalyaları verildi.

Dereceye giren çocuklar sevinçlerini aileleri ve antrenörleri ile paylaştı.

Programa katılan tüm çocuklara Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ömer Buğday ve şube müdürleri tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Karate Turnuvasına 311 Çocuk Katıldı - Son Dakika
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