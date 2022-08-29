Kuaresma Azad'ın babasından kendisi için Ghezzal, eşi için Talisca başvurusu - Son Dakika
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Kuaresma Azad'ın babasından kendisi için Ghezzal, eşi için Talisca başvurusu

29.08.2022 17:17
Kuaresma Azad'ın babasından kendisi için Ghezzal, eşi için Talisca başvurusu

Diyarbakır'da, oğluna Kuaresma Azad (5), kızına ise Anne Marie (2) adını veren futsal sporcusu Veysi Çevik (31), kendi ismini de Rachid Ghezzal olarak değiştirmek için e-Devlet'ten başvuru yaptı.

Diyarbakır'da, oğluna Kuaresma Azad (5), kızına ise Anne Marie (2) adını veren futsal sporcusu Veysi Çevik (31), kendi ismini de Rachid Ghezzal olarak değiştirmek için e-Devlet'ten başvuru yaptı. Oğlunun adına Ricardo'yu ekletmek için de talepte bulunan Çevik, "Beşiktaş'tan çok daha önce Quaresma ile ilgili paylaşımlarım vardı. 'Çocuğum olursa adını Quaresma koyacağım' demiştim. Beşiktaş'a transfer oldu; ben de evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Hayalimi gerçekleştirerek, oğluma Quaresma adını verdik. Anne-Marie'yi de çok seviyorum, kızıma da onun ismini verdik" dedi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 'Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek' duyurusunun ardından Diyarbakır'da yaşayan ve Ankara'da Futsal 1'inci Ligi takımlarından Çankaya Belediyespor'da oynayan Veysi Çevik, Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal'ın ismini almak için talepte bulundu. Sadece maç günleri Ankara'ya giden Veysi Çevik, oğlu Kuaresma Azad'ın adının da 'Ricardo Kuaresma Azad' olması için başvuru yaptı. Kızına da İngiliz şarkıcı Anne-Marie'nin adını koyan Çevik'in 2 başvurusunun şu an inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

"EŞİME DE ANDERSON TALISCA İSMİ İÇİN BAŞVURU YAPACAĞIM"Quaresma'nın kendisi için farklı anlamı olduğunu anlatan Veysi Çevik, "Beşiktaş'tan çok daha önce Quaresma ile ilgili paylaşımlarım vardı. 'Çocuğum olursa adını Quaresma koyacağım' demiştim. Sonra Beşiktaş'a transfer oldu; ben de evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Hayalimi gerçekleştirerek oğluma Quaresma adını verdik. Anne-Marie'yi de çok seviyorum, çok güzel bir insan. Bizim Cizreli Mehmet var; birlikte konser verdiler. İşte o zaman beni tam kazandı. Sevdik, kızıma da onun ismini verdik. Şimdi de sıra bende. Rachid Ghezzal, farklı bir oyuncu. Onu da çok seviyorum. Eşim için de Anderson Talisca ismi için başvuru yapacağım" dedi."Herkesin yaptığını değil; değişik şeyleri yapmayı seviyorum" diyen Veysi Çevik, "Kızımın ismini aslında Muslera koyacaktım. İstanbul'da biri, çocuğuna Ege Muslera adını koymuştu. O zaman ben de 'Anne-Marie olsun' dedim. Muslera da çok sempati duyduğum bir insan" diye konuştu.

Halide Çevik (29) de eşine olan sevgisi nedeniyle yabancı isimleri olgunlukla karşıladığını belirterek, "Benim aslında futbol ile bir alakam yok. Eşimi sevdiğim için görmezden geliyorum. O yüzden kızmıyorum, bir şey demiyorum. İlerleyen zamanlarda fikrimi değiştirebilirim. İsmim Talisca olabilir" dedi.

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Kaynak: DHA

Rachid Ghezzal, Diyarbakır, Anne Marie, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kuaresma Azad'ın babasından kendisi için Ghezzal, eşi için Talisca başvurusu - Son Dakika

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