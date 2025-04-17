Diyarbakır'da Tenis Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Diyarbakır'da Tenis Turnuvası Heyecanı

Diyarbakır\'da Tenis Turnuvası Heyecanı

Kayapınar'da düzenlenen tenis turnuvasında 167 kişi kıyasıya mücadele ediyor.

17.04.2025 12:23
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Diyarbakır'da Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu yıl 2.'sini düzenlediği tenis turnuvasında öğretmenler ve farklı meslek gruplarından olmak üzere 167 kişinin kortta mücadelesi kıran kırana sürüyor.

Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, geçen yıl sadece öğretmenler arasında organize ettiği tenis turnuvasının bu yıl ikincisini düzenledi.

Turnuvaya; bu yıl öğretmenler ve farklı meslek gruplarının ilgisiyle katılım sayısı 167'yi buldu. 14 Nisan'da başlayan turnuva, 20 Nisan'da final müsabakalarıyla sona eriyor. Katılımcıların kortlarda müsabakaları kıran kırana geçiyor.

Kayapınar Gazi Yaşargil İlkokulu Müdiresi ve turnuvanın koordinatörü Arzu Ekin, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, turnuvanın Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde yapıldığını, İlçe Müdürü Kayahan Subaşı'nın destekleriyle bu yıl ikincisini düzenlediklerini söyledi. Geçen yıl aralık ayında birincisini yaptıklarını hatırlatan Ekin, geçen yıl sadece öğretmenlere yönelik olduğunu ve çok talep gördüğünü belirtti.

Ekin, bu yıl vatandaşları ve bütün öğretmenleri dahil ederek herkese açtıklarını ifade ederek, "Amacımız, sportif etkinlikler yapmak. İnsanların daha çok sosyalleşmesini sağlamak ve tenisi ilimizde daha çok yaygınlaştırmak. Şu an gayet iyi gidiyor ve yoğun bir katılım var. Turnuvamıza 112 erkek, 55 kadın sporcumuz var. Sadece öğretmenlerimiz değil, yoğunluk öğretmenlerimiz ama tenisle ilgilenen herkes katılım sağlayabildi. Çok geniş bir kitleye hitap ettik" dedi.

Turnuvanın 14 Nisan Pazar günü başladığını, 20 Nisan Pazar günü de final maçlarını yapacaklarını aktaran Ekin, "Eleme usulü gidiyor. 64'lük tablolarımız var. Hocalarımız, vatandaşlarımız oynuyorlar, kazanan bir üst tura yükseliyor. Kaybeden de elenmiş oluyor. Ödülümüz var, ödülümüz sürpriz. Açıklamadık. Kupalarımız var. Bunun yanında birinci ve ikinciye ödülümüz var" diye konuştu.

Beden eğitimi öğretmeni ve Türkiye Tenis Federasyonu Diyarbakır Kule Hakemi İsmail Özer, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği tenis turnuvasının başhakemi olduğunu dile getirerek, "112 erkek, 55'de bayan katılmıştır. 5 gün sürecektir. Maçlar çok keyifli ve zevkli geçiyor" şeklinde konuştu.

Beden eğitimi öğretmeni Zülküf Polat da, bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu değerlendirerek, "İlkine de katılmıştım. Tenis turnuvası ne kadar yapılırsa ilde gelişimi o kadar önemlidir. Her kurumun yapması gereken bir şeydir. Beklediğimizden fazla bir katılım olmuş. Bu turnuvayı düzenleyen ilçe müdürlüğüne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Diyarbakır'da Tenis Turnuvası Heyecanı - Son Dakika

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