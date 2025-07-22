Diyarbakır Stadyumu\'ndaki Yenileme Çalışmaları Tamamlanıyor

DİYARBAKIR Stadyumu'nda süren zemin yenileme çalışmalarını inceleyen Vali Murat Zorluoğlu, "Şu ana kadar hibrit çim hariç geri kalan kısmı tamamlandı. İnşallah 1 hafta veya 10 gün sonra burası bütünüyle tamamlanmış olacak ve zemin olarak Türkiye'nin en iyi sahalarından biri haline gelmiş olacak" dedi.

Vali Murat Zorluoğlu, beraberinde Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin ile zemin yenileme çalışmaları süren Diyarbakır Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Zorluoğlu, geçen sezon sahadaki sorunlar nedeniyle zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşandığını belirterek bu sezon vaktinde hareket edilerek proje hazırladıklarını, gerekli ödeneği de Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temin ettikten sonra çalışmaların başlatıldığını söyledi.

'1 HAFTA VEYA 10 GÜN SONRA BURASI BÜTÜNÜYLE TAMAMLANMIŞ OLACAK'

Stadyumda benzer sorunların yaşanmaması amacıyla kapsamlı bir çalışma yapıldığını ifade eden Zorluoğlu, "Geçen yıl ciddi sorunlar yaşanmıştı. O nedenle bu sezon vaktinde hareket ederek buranın projesi hazırlayıp gerekli ödemeyi de bakanlığımızdan temin ederek ligler biter bitmez Mayıs ayının başında burada çalışmalar başladı. Bir daha benzer sorunlar yaşanmaması için kapsamlı bir çalışma yapıldı. Kum dahi kazındı. Sahanın tamamı kazındı, önemli bir eksiklik olan soğutma sistemi bu sene projeye dahil edildi. Soğuk ve sıcak havalarda iş görecek şekilde sıcak ve soğuk sistem monte edildi. Daha sonra kumların üzerine çim serdik. Hibrit çimi de bu işin üzerine katarak daha güçlü bir zemin ortaya çıkıyor. Şu ana kadar hibrit çim hariç geri kalan kısmı tamamlandı. İnşallah 1 hafta veya 10 gün sonra burası bütünüyle tamamlanmış olacak ve zemin olarak Türkiye'nin en iyi sahalarından biri haline gelmiş olacak. Amedspor ve Diyarbakır'ın diğer liglerindeki takımları için çok başarılı bir sezon olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Vali Zorluoğlu, katkılarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve emeği geçenlere teşekkür etti.