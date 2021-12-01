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Djaniny: "Hedefimiz şampiyon olmak" - Son Dakika

Djaniny: "Hedefimiz şampiyon olmak"

01.12.2021 12:01

- Djaniny,"Hedefimiz şampiyon olmak" Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, takım arkadaşları ve takım için sahada elinden gelen mücadeleyi veren bir insan olduğunu belirterek, bu seneki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

- Djaniny,"Hedefimiz şampiyon olmak"

TRABZON - Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Djaniny Tavares Semedo, takım arkadaşları ve takım için sahada elinden gelen mücadeleyi veren bir insan olduğunu belirterek, bu seneki hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un yıldız oyuncu Djaniny, bordo-mavili kulübün dergisine röportaj verdi. Çocukluğundan beri futbolun tam ortasında olduğunu belirten oyuncu, "Futbol benim çocukluk hayalimdi aslında. Belki de futbolun içinde doğdum diyebilirim. Çünkü doğduğumda bütün ailem, kardeşlerim ve etrafımdaki herkes futbolla çok haşır neşir insanlardı. Her zaman futbol oynayan insanlardı. Dolayısıyla benim de aslında başka tercihim kalmıyordu bu durumda. Çocukluğumdan beri futbolun tam ortasındayım diyebilirim" dedi.

"Şampiyonluk için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz"

Karakteri gereği herkese saygı duyan bir insan olduğunu belirten Djaniny, "Kendi futbol tarzımdan ziyade kendi karakterimi anlatsam daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü ben karakterim gereği her zaman insanlara saygı duyan, işine saygı duyan, takım arkadaşları ve takımı için elinden gelen her türlü mücadeleyi veren bir insanım. Saha içerisinde de bir futbolcu olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Tabii ki bireysel hedeflerim var, tabii ki takımımızın hedefleri var. Bu ikisini aynı anda gerçekleştirdiğimizde ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü bu seneki hedeflerimizden biri de şampiyon olmak. Ben de bu uğurda takım arkadaşlarım ile birlikte en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Trabzon halkını mutlu etmek için buradayım"

Oyun tarzının insanlara çok farklı geldiğini söyleyen Djaniny, "Belki de benimle ilgili değişmeyecek şeylerden bir tanesi bu. Oyun tarzım insanlara biraz farklı gelebiliyor. Çünkü fazlasıyla sakin olan biriyimdir. Hem saha içinde hem de saha dışında sakin bir karakterim. Sahada bazen tehlikeli pozisyonlarda ya da insanların, futbolcuların çok heyecanlanmasını beklediği pozisyonlarda sakin kalabiliyorum. Bu da benim için önemli bir artı oluyor. Ama tabii ki sorumsuzluk tarzında bir sakinlik değil bu bahsettiğim. Tam aksine takım için sorumluluk alarak bunu en sakin ve en doğru biçimde yapmaya çalışan biriyim. Ben de tabii ki buraya gezmeye gelmedim, buradaki hedeflerimizi farkındayım. Trabzonspor'un hedeflerinin farkındayım ve Trabzon halkını mutlu etmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

"Burada hedefler her zaman yüksek"

Trabzon'da hedeflerin her zaman yüksek olduğunu da sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, "Ben buraya geldiğimde bunları bilerek geldim ve bu hedefleri ulaşmanın kolay olmadığını da biliyorum. Her maç bir önceki maçtan daha zor oluyor. Zorluklar bizi etkilemeye başlıyor ama biz güçlü bir takım olduğumuzdan dolayı ve takım arkadaşlarımızın kalitesine inandığım için bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Başarı için çalışıyoruz. İnsanlar sosyal medyaya girdiklerinde futbolcuların sadece meslek taraflarını görebiliyorlar. Çoğumuz burada ailemizden uzaktayız, ağır idmanlar yapmak zorundayız, kendimizi her zaman hazır tutmak zorundayız. Hem mental açıdan hem de fiziksel açıdan kendimizi hazır tutmak zorundayız. Tabii ki bu iş kolay bir iş değil ama hep beraber takım arkadaşlarım ile birlikte ve hocalarımızla birlikte bunu başarmaya çalışabiliyoruz" dedi.

"Farklı mevkilerde oynamak bana kendimi iyi his ettiriyor"

"Farklı mevkilerde oynayabilmek bana da kendimi iyi hissettiriyor" diyerek sözlerine devam eden Djaniny, kendini klasik bir 9 numara olarak tarif etmediğini belirterek, "Kariyerim boyunca oynadığım pozisyonlar genelde sahte 9, ya da kanat forvet pozisyonuydu. Trabzonspor'da ise biraz daha önde oynuyorum, biraz daha 9 numara gibi oynuyorum. Hocamız beni farklı pozisyonlarda da kullanıyor ben de her şekilde takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Söylediklerimle yanlış anlaşılmak istemem ama bana benzer bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. İnsanlar beni izlediklerinde 'Bu adam oynamak istemiyor mu acaba?' ya da 'Neden böyle şeyler yapıyor?' diyebilecekleri bir tarzım var. Benim bu tarzıma sahip olan belki de tek insan abim diyebilirim" dedi. Abdullah Avcı'nın da iyi bir insan olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, "Hocamız her şeyden önce iyi bir insan, iyi bir teknik direktör ve gerçekten çok zeki birisi. İnsanlarla nasıl iletişim kurabileceğini bilen ve futbolculara nasıl yaklaşması gerektiğini bilen birisi. Onunla olan konuşmalarımız her zaman çok olumlu oluyor. Ne istediğini her zaman net ve açık bir şekilde ifade eden birisi. Saha dışında belki sakin birisidir hocamız ama maçlarda özellikle işler onun istediği gibi gitmediğinde hocamız bazen sinirlenebiliyor, bazen bağırabiliyor. Tabii ki bu da oyuncularından en iyisini istediği için ve takımın neler yapabileceğini bildiği için çok normal olan şeyler" diyerek devam etti.

"Şampiyon olmak istiyorsak beraber olmamız gerekiyor"

Trabzonspor taraftarına da mesaj veren Djaniny, "Bizler oyuncular olarak, hocalarımız ve burada çalışan herkes Trabzonspor isminin ve ağırlığının ne kadar büyük olduğunun farkındayız. Bizler taraftarlarımızı mutlu edebilmek için sürekli en iyi şekilde çalışıyoruz. Onlardan ricam bize destek olmaları. Zaten bunu yapıyorlar ama bizim her zaman desteğe ihtiyacımız oluyor. Şampiyon olmak istiyorsak beraber olmamız gerekiyor. Onların desteğine her zamankinden de daha çok ihtiyacımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Djaniny: 'Hedefimiz şampiyon olmak' - Son Dakika Spor


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