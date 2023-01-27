Djokovic rekor kırdı! Avustralya Açık'ta 10. kez finale yükseldi - Son Dakika
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Djokovic rekor kırdı! Avustralya Açık'ta 10. kez finale yükseldi

27.01.2023 16:30

Sırp tenisçi Novak Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde aldığı galibiyetle adını bir kez daha finale yazdırdı. Tommy Paul'u 3-0 mağlup eden yıldız tenisçi pazar günü finalde Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak. Avustralya Açık'ta 10. kez finale yükselen Sırp Tenisçi, bu turnuvada üst üste 27. galibiyetini alarak bir rekor kırdı.

Avustralya Açık'ta sezonun ilk turnuvası olan grand slam finalinin adı belli oldu. Tek erkekler 4 numarası Novak Djokovic, yarı finalde ABDli Tommy Paul'u 7-5, 6-1 ve 6-2'lik skorlarla 3-0 yenerek finale yükseldi.

27 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Avustralya Açıkta 2019 yılından bu yana üst üste 27 maç kazanmayı başaran Djokovic, bu turnuvadaki en uzun galibiyet serisi rekorunu da eline almış oldu. Rekor, daha önce ABDli Andre Agassi'ye aitti.

Djokovic tarih yazıyor! Sırp tenisçi Avustralya açıkta 10. kez finale yükseldi

10'UNCU FİNALİNE ÇIKACAK

Avustralya Açık'ta 10. kez finale yükselen Sırp Tenisçi, bu turnuvada üst üste 27. galibiyetini alarak bir rekora daha imza attı. Novak Djokovic, Avustralya Açık finalinde tek erkekler 3 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak. Tsitsipas yarı finalde Rus sporcu Karen Khachanov'u 3-1 yenerek finale yükselmişti. Final mücadelesi, 29 Ocak Pazar günü TSİ 11:00'da gerçekleşecek.

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SON DAKİKA: Djokovic rekor kırdı! Avustralya Açık'ta 10. kez finale yükseldi - Son Dakika
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