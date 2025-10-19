Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı

Domenico Tedesco\'dan Galatasaray cevabı
19.10.2025 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Tedesco, Galatasaray'la olan puan farkı hakkında konuşarak, ''Ben Galatasaray'a bakmıyorum. Kendi takımıma odaklanıyorum. Pazar günleri akşam maçları oynuyoruz. Düşünecek vaktimiz oluyor ama Galatasaray'ı değil.'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"6-7 GOL ATABİLİRDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Tedesco, "Takım ilk yarıda harika bir performans sergiledi. Tek eksik olan şey golleri atamamış olmamızdı. 6-7 gol atabilirdik, abartmıyorum. Böyle olsaydı insanlar daha mutlu olurdu. Bu tür maçları erken koparamazsanız, rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor. Sonrasında oyunda fizikselliği artırdılar. Uzun top oynadılar. 2-1 sonrası sadece fiziksel olarak değil taktiksel olarak da düşüş yaşadı takım." dedi.

"ETRAFINDA DA ÇOK İYİ OYUNCULAR VAR"

Takımdaki oyuncuların durumu hakkında konuşan İtalyan hoca, "Her teknik direktör problem varsa çözüm bulmak zorundadır. Çözüm için bir şeyler denemiyorsanız yeterince iyi değilsinizdir. İlk 11'de 6-7 stabil oyuncumuz var. Milan, Jayden, Asensio, Kerem sık oynuyor; Nene çok süre alıyor. 6-7 tane böyle oyuncumuz var. Ederson da umarım en kısa sürede hazır olur. Bu şekilde temel olacak 6-7 oyuncumuz var. Etrafında da çok iyi oyuncular var." ifadelerini kullandı.

"İSTİKRAR SAĞLAMAK İSTİYORUZ"

Tedesco ayrıca, "Biz oyunculara güven ve istikrar sağlamak istiyoruz. Otomatikleştirme sağlamak istiyoruz. Bunu ya antrenmanlarla ya maç maç sağlayabilirsiniz." sözlerini sarf etti.

''GALATASARAY'A BAKMIYORUM''

Lider Galatasaray ile devam eden puan farkı sorusuna cevap veren Domenico Tedesco, "Geçmişte ne oldu bilmiyorum. Ben Galatasaray'a bakmıyorum. Kendi takımına odaklanıyorum. Pazar günleri akşam maçları oynuyoruz. Düşünecek vakitlerimiz oluyor ama Galatasaray'ı değil, kendi takımımı düşünüyorum. Oyuncularım da öyle... Geri kalanlar umurumda değil." şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ömer özdaş:
    abi bi bırak bizi ne olursun 33 23 Yanıtla
  • İBRAHİM DALKILIÇ:
    adam doğru demiş herkes kendine bakar önce ne alaka bomba cvp nerde? 33 0 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Stuttgart maçında fener kendi sahasında yenilir ve TEDESCO gider 13 12 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    hadi ordan geldikten sonra baktın sürekli fenevbahceliler Galatasaray ı konuşuyor sen konuşmuyorum düşünmüyorum ayağına kendini farklı gosteriyon 9 14 Yanıtla
  • Halil Erol:
    Takimla ilgili hocayla degil problemimiz dunyanin en iyiside geldi gorduk 9 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Rafa Silva’ya sürpriz talip Ocak’ta yuvadan uçabilir Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli
Aydın’da şap hastalığı kabusu Çok sayıda mahalle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı kabusu! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:49
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
13:27
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 14:49:03. #7.13#
SON DAKİKA: Domenico Tedesco'dan Galatasaray cevabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.