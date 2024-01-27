Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu

NBA'de Dallas Mavericks sahasında karşı karşıya geldiği Atlanta Hawks'i 148-143'lük skorla mağlup ederken, Dallas'ta Sloven basketbolcu Luka Doncic attığı 73 sayı ile NBA tarihinin bir maçta en çok sayı atan 4. oyuncu oldu.

DONCIC TARİH YAZDI

Dallas Mavericks konuk olduğu Atlanta Hawks'i 148-143 mağlup ederken, bu sezonki 25. galibiyetini aldı. Dallas'ta Luka Doncic 73 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma ile oynarken, tarihi bir performansa imza attı. Doncic, hem kariyer rekorunu kırdı hem de NBA tarihinin bir maçta en çok sayı atan 4. oyuncu oldu. Yıldız oyuncu aynı zamanda 70 sayı barajını geçen ilk Avrupalı basketbolcu olarak tarihe geçti. Ligdeki 27. kez yenilen Atlanta'da Trae Young 30 sayı, 11 asist, Jalen Johnson 25 sayı, 3 asist ve Bogdan Bogdanovic de 24 sayı, 4 ribaund ile oynadı.





NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Maçtan kareler: