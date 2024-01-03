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Dörtyol'da düşman işgalinden kurtuluşun 102. yıl dönümüne özel masa tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Dörtyol'da düşman işgalinden kurtuluşun 102. yıl dönümüne özel masa tenisi turnuvası düzenlendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya katılan sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti. Dereceye giren sporcular, ödüllerini 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek törende alacaklarını belirtildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan, Dörtyol'un kurtuluş yıl dönümünü farklı branşlardaki müsabakalarla kutladıklarını ifade etti.

Dörtyol\'da düşman işgalinden kurtuluşun 102. yıl dönümüne özel masa tenisi turnuvası düzenlendi
03.01.2024 - 16:31,
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla masa tenisi turnuvası yapıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde tenis turnuvası düzenlendi.

Turnuvaya katılan sporcular, birinci olabilmek için mücadele etti.

Dereceye giren katılımcılara ödülleri, 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek törende verilecek.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan, Dörtyol'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü farklı branşlardaki müsabakalarla kutladıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Dörtyol'da düşman işgalinden kurtuluşun 102. yıl dönümüne özel masa tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dörtyol'da düşman işgalinden kurtuluşun 102. yıl dönümüne özel masa tenisi turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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