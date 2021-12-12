- Dostluk mesajıyla başlayan maç kavgayla bitti

MUŞ - Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Muş Belediyespor ile 1984 Muşspor, dostlukla başladıkları maçı kavgayla bitirdi.

Muş Şehir Stadyumu'nda Bölgesel Amatör Lig kapsamında karşı karşıya gelen Muş Belediyespor ile 1984 Muşspor, mücadeleye kulüp yetkililerinin dostluk mesajlarıyla başladı. İlk yarısı 1984 Muşspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin 77. dakikasında Muş Belediyespor 2-2'lik beraberliği yakaladı. Maçın 83. dakikasında kalesinde bir gol daha gören Muş Belediyespor, 1984 Muşspor karşısında 3-2'lik skorla geriye düştü. 89. dakikada kırmızı kart gören 1984 Muşspor oyuncusu Okan Aslan, takımını 10 kişi bıraktı. Kartın ardından saha içerisindeki futbolcular arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Maçın sonuna eklenen 10 dakikalık uzatmanın son saniyelerinde Muş Belediyespor'un golüyle maç 3-3'lük beraberlikle tamamlandı. Maçın son düdüğünün ardından tribün ve saha içerisinde gergin anlar yaşanmaya başlandı.

Karşılaşmayı yöneten hakemler ise polis ekiplerinin yardımıyla sahadan çıkarıldı. İki takım futbolcularının sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Birbirlerine giren futbolculara, iki takımın antrenörleri de eklenince saha savaş alanına döndü. Futbolcuların arasına giren polis ekipleri, futbolcu ve antrenörleri güçlükle ayırabildi. Sakinleştirilen futbolcular, soyunma odalarına alındıktan sonra takım otobüsleriyle stattan ayrıldı.