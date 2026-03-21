Down Sendromlu Alihan Akgün, Gazi Üniversitesi Öğrencisi

Gazi Üniversitesi'nde eğitim gören down sendromlu Alihan Akgün, spora olan ilgisi ve disiplinli çalışmasıyla hem eğitim hayatını sürdürüyor hem de başarılarıyla dikkati çekiyor.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, down sendromlular arasında yükseköğretime katılımın önemli örneklerinden biri olan Akgün, azmiyle çevresinin takdirini topluyor.

Özel yetenek sınavıyla (ÖZYES) 2024-2025 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesini kazanan ve üniversitenin örgün eğitimdeki ilk down sendromlu öğrencisi olan Akgün, yükseköğretim hayatına aktif şekilde devam ediyor.

Akgün, sporda beş farklı branşta lisansa sahip bulunuyor. Küçük yaşlardan itibaren yüzme, tekvando, basketbol, halk oyunları ve masa tenisi gibi birçok spor dalıyla ilgilenen Akgün, kendisine en uygun branş olarak gördüğü masa tenisine büyük ilgi gösteriyor. Akgün, Ankara'da düzenlenen özel sporcular turnuvalarında 2 yıl üst üste elde ettiği ikincilikle dikkati çekiyor.

Hedefi milli takım

Açıklamada görüşlerine yer verilen Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi Akgün, üniversitede arkadaşlarını ve hocalarını çok sevdiğini belirtti.

Derslerinin çok güzel geçtiğini aktaran Akgün, "Spor yapmak beni mutlu ediyor. İleride masa tenisi öğretmeni olmak ve milli takıma girmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Akgün, kendisi gibi üniversitede eğitim almak isteyenlere, "Eğitim çok güzel, spor yapın." tavsiyesinde bulundu.

"Tüm ülkemize örnek olabilecek bir öğrencimiz"

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil Sarol da özel gereksinimli öğrencilerin eğitim süreçlerine yönelik kapsayıcı bir yaklaşım benimsediklerini kaydetti.

Sarol, "Bu öğrencilerin yeteneklerine uygun düzeyde sınavlar yapıp eğitim öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli şekilde yürütülmesini sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Fakültede farklı engel gruplarından öğrencilerin eğitim gördüğünü, Akgün'ün de örnek bir öğrenci olduğunun altını çizen Sarol, "Alihan, hem sporcu kimliği hem de eğitim hayatındaki kararlılığıyla down sendromlu bireylerin üniversite eğitimine aktif katılımının önemli bir göstergesi. Bu anlamda tüm ülkemize de örnek olabilecek bir öğrencimiz." açıklamasında bulundu.

Sarol, Gazi Üniversitesinin engelsiz kampüs çalışmaları kapsamında önemli ödüllere ve YÖK tarafından verilen bayraklara sahip olduğunu hatırlatarak, özel gereksinimli öğrencilerin hem akademik hem de sosyal yaşamda desteklendiğini kaydetti.

Halil Sarol, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nün eşit katılım teması çerçevesinde önemli bir işlev gördüğünü belirtti.

"Gurur duyuyoruz"

Alihan Akgün'ün annesi Serpil Akgün ise oğlunun eğitim sürecinde büyük bir özveriyle çalıştıklarını, elde edilen başarının uzun yılların emeği olduğunu bildirdi.

Oğlunun üniversiteyi kazandığı anı "tarif edilemez bir mutluluk" olarak nitelendiren anne Akgün, "En büyük hayali spor alanında ilerlemekti. Şimdi üniversitesine devam ediyor, çok mutlu. Onun mutlu olması bizi de mutlu ediyor, gurur duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Anne Akgün, eğitim sürecinde aile desteğinin önemini vurgulayarak, "Çocuklarının arkasında dursunlar, pes etmesinler. Sevgi, sabır ve doğru destekle başarı mutlaka geliyor." ifadelerini kullandı.