Down Sendromlu Özel Sporcular Cimnastikte Var Olabilmek İçin Emek Veriyor

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Down sendromlu özel sporcular, dezavantajları nedeniyle geç başlamak durumunda kaldıkları cimnastikte var olabilmek için aileleriyle birlikte yıllarca emek veriyor.

İtalya'nın Floransa kentinde 2016 yılında ilki düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome) ikincisi, Türkiye'nin ev sahipliğinde 19-26 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Türkiye'yi oyunlarda temsil edecek Özel Sporcular Cimnastik Milli Takımı da antrenörlerinin gözetiminde hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Özel Sporcular Spor Federasyonu Cimnastik Teknik Kurul Başkanı Rengül Çalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliğinden çok mutlu olduklarını belirterek, "Özel çocuklarımızı ağırlayacağımız için onur duyuyoruz. Büyük bir organizasyon. 8 branşta yüzlerce çocuk binlerce kişi Türkiye'de olacak." dedi.

Down sendromlu özel sporcuların artistik ve ritmik cimnastik branşlarında yarışmaya katılacağını dile getiren Rengül Çalar, artistik cimnastikte 4 erkek, 3 kadın, ritmik cimnastik branşında ise 2 kadın sporcunun oyunlarda yarışacağını ifade etti.

Milli sporcuların küçük yaşta başlanılan ve yoğun emek harcanması gereken cimnastikte belli noktalara gelmek için çok çalıştığını anlatan Rengül Çalar, şunları söyledi:

"Çocuklarımız çok çalıştılar. Yıllarca emek verdiler. Cimnastikte 2 saniyelik hareket için yıllarca emek veriliyor. Aralarında 7-8 ve 15-20 yıldır çalışan, cimnastik yapanlar var. Öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz açısından da velilerimiz, anne babalarımız açısında da çok sabır gerektiren, zor bir branş. Yıllarca emek gerektiriyor. Bir hareketin çıkması, hareketlerin bütünsel olarak sunulması için yıllarca çalışmak gerekiyor. Çocuklarımızı bu anlamda kutluyorum, velilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"Kızamıyoruz çünkü kıyamıyoruz"

Özel Sporcular Spor Federasyonu Cimnastik Teknik Kurul Üyesi Nazlı Nehir Ünal da cimnastiğe başlama yaşının 4'e indiğini ancak down sendromlu özel sporcuların branşa bu yaşlarda başlayamadığını dile getirdi.

Milli takımla çok "güzel" hedefleri başarmak istediklerini dile getiren Nazlı Nehir Ünal, sporcuların Antalya'da çok mutlu olacağını ve hepsinin sevgi içerisinde oyunları beklediğini aktardı.

"Aslında kafamızda bütün çocuklarımızı sevindirmek var, madalya alsın almasın hepsi tek tek mutlu olsun istiyoruz." diyen Ünal, "Organizasyonla özel sporcularımız için ülkemizde yeni bir dönemin başlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Sporcular hareketleri yapamadıklarında "kızamadıklarını" çünkü "kıyamadıklarını" dile getiren Ünal, "Zor süreçlerimiz de oluyor. Cimnastik hiç kolay bir branş değil. Barfiks, denge.... Denge en korktukları alet. Zaten normal sporcular korkuyor, özel sporcularımızın bunu yapabilmesi çok büyük başarı." değerlendirmesinde bulundu.

"Cimnastiğe başlama yaşı 4'e kadar indi." bilgisini veren Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özel sporcularda bu yaşlarda branşa başlamak zor çünkü fiziksel olarak normal insanlar gibi yürümeye, koşmaya başlayamıyorlar. Motor becerileri daha geç gelişiyor. Ne kadar erken keşfedebilsek aslında o kadar iyi ama biraz geç kalınabiliyor. Ailelerimiz biraz çekiniyor. Alt yapılarda yetiştirmek istediklerimiz var ve bunu Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz. Bizim buradan çıkacak başarımızla bir kapının açılacağını düşünüyoruz."