DPÜ Kadın ve Erkek Takımları Salon Futbolu Bölgesel Lig Şampiyonu Oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakalarında DPÜ kadın ve erkek takımı namağlup şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme maçlarına katılmaya hak kazandı.
DPÜ Kapalı Spor Salonu'nda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından gerçekleşen turnuvaya kadınlarda Kütahya Dumlupınar, Alanya Alaaddin Keykubat, Eskişehir Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversiteleri ile erkeklerde Kütahya Dumlupınar, Alanya Alaaddin Keykubat, Eskişehir Osmangazi, Niğde Ömer Halisdemir Uşak ve Bursa Teknik üniversiteleri katıldı.
"DPÜ kadın takımı tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu"
DPÜ Kadın Salon Futbolu Takımı turnuvadaki ilk maçında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile karşılaştı ve karşılaşmayı 5-1'lik sonuçla kazandı. Turnuvanın ikinci maçında Eskişehir Teknik Üniversitesi ile karşılaşan ve salondan 6-1'lik skorla galip ayrılan takım son maçında ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesini 8-1 yenerek turnuvayı tüm maçlarını kazanarak şampiyon tamamladı. Kadınlar kategorisindeki turnuvada Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ikinci, Eskişehir Teknik Üniversitesi ise üçüncü olarak TÜSF Kadınlar Salon Futbolu Süper Ligi'ne yükselme maçlarına katılmaya hak kazandı.
"DPÜ erkek takımı şampiyonluk yolunda yenilgi almadı"
DPÜ Erkek Salon Futbolu Takımı turnuvadaki ilk maçında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile karşılaştı ve salondan 7-4'lük sonuçla galip ayrıldı. Turnuvanın ikinci maçında Bursa Teknik Üniversitesi ile karşılaşan ve rakibini 9-2'lik skorla geçen DPÜ, üçüncü maçında ise Uşak Üniversitesini 4-0 mağlup ederek üçte üç yaptı. Turnuvanın dördüncü maçında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesiyle 1-1 berabere kalan DPÜ, şampiyonluk maçında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini 4-2 yendi ve şampiyonluğa uzanan taraf oldu. Turnuvada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ikinci, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ise üçüncü olarak TÜSF Erkekler Salon Futbolu Süper Ligi'ne yükselmek için düzenlenecek turnuvada yer alma hakkı elde etti.
Turnuvanın ardından her iki kategori için de kupa töreni düzenlendi. - KÜTAHYA
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