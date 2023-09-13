Katar'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı! Galatasaray'da tüm gözler Mertens'e çevrildi - Son Dakika

Katar'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı! Galatasaray'da tüm gözler Mertens'e çevrildi

Son Güncelleme: 13.09.2023 11:34

Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Dries Mertens, Katar kulübünden gelen teklifi değerlendirmeye aldı. Sarı-kırmızılılar, Mertens'in teklifi kabul etmesi durumunda Katar'dan gelen teklif üzerine düşünecek.

Dries Mertens, Galatasaray'dan ayrılabilir. Kendisine teklif yapan Katar kulübünü değerlendirmeye alan Belçikalı yıldızın teklifi kabul etmesi durumunda gözler sarı-kırmızılılara çevrilecek.

KATAR KULÜBÜNÜN TEKLİFİNE GÖRE KARAR VERİLECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; Mertens'in Galatasaray'dan ayrılmak istemesi halinde sarı-kırmızılılar, Katar kulübünün teklifine göre bir karar verecek.

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MERTENS'İN KARNESİ

Dries Mertens geçen sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı. 37 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı! Galatasaray'da tüm gözler Mertens'e çevrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı! Galatasaray'da tüm gözler Mertens'e çevrildi - Son Dakika
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