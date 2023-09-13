Katar'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı! Galatasaray'da tüm gözler Mertens'e çevrildi

Dries Mertens, Galatasaray'dan ayrılabilir. Kendisine teklif yapan Katar kulübünü değerlendirmeye alan Belçikalı yıldızın teklifi kabul etmesi durumunda gözler sarı-kırmızılılara çevrilecek.

KATAR KULÜBÜNÜN TEKLİFİNE GÖRE KARAR VERİLECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; Mertens'in Galatasaray'dan ayrılmak istemesi halinde sarı-kırmızılılar, Katar kulübünün teklifine göre bir karar verecek.

MERTENS'İN KARNESİ

Dries Mertens geçen sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı. 37 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.