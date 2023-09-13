Dries Mertens, Galatasaray'dan ayrılabilir. Kendisine teklif yapan Katar kulübünü değerlendirmeye alan Belçikalı yıldızın teklifi kabul etmesi durumunda gözler sarı-kırmızılılara çevrilecek.
Fanatik'te yer alan habere göre; Mertens'in Galatasaray'dan ayrılmak istemesi halinde sarı-kırmızılılar, Katar kulübünün teklifine göre bir karar verecek.
Dries Mertens geçen sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı. 37 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Katar'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı! Galatasaray'da tüm gözler Mertens'e çevrildi - Son Dakika