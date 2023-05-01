Beşiktaş karşısında ilk 11'de başlayarak "25 Süper Lig maçına çıkma" şartını yerine getiren Dries Mertens'in sözleşmesi 1 yıl daha uzadı - Son Dakika
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Beşiktaş karşısında ilk 11'de başlayarak "25 Süper Lig maçına çıkma" şartını yerine getiren Dries Mertens'in sözleşmesi 1 yıl daha uzadı

01.05.2023 11:45

Beşiktaş'a 3-1 yenilen Galatasaray'da Dries Mertens'in sözleşmesindeki madde devreye girdi ve futbolcunun bir sene daha sarı-kırmızılı formayı terletmesi tescillendi. Belçikalı yıldız, kulübün satmaması durumunda gelecek sezon da Cimbom için sahada olacak.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı Dries Mertens için ise maçın farklı bir anlamı oldu.

OPSİYONU DEVREYE GİRDİ

Sezon başında Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Dries Mertens'in 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi için sarı-kırmızılı formayla 25 Süper Lig maçına çıkması gerekiyordu. Belçikalı yıldız, Beşiktaş karşısında bunu başardı.

1 YIL DAHA GALATASARAY'DA

Beşiktaş ile oynanan maçta mücadeleye ilk 11'de başlayan Dries Mertens'in sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzadı. Böylece 35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın satmamaması durumunda gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Dries Mertens'in sözleşmesi 1 yıl daha uzadı
Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Dries Mertens'in sözleşmesi 1 yıl daha uzadı
Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan Dries Mertens'in sözleşmesi 1 yıl daha uzadı
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Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş karşısında ilk 11'de başlayarak '25 Süper Lig maçına çıkma' şartını yerine getiren Dries Mertens'in sözleşmesi 1 yıl daha uzadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş karşısında ilk 11'de başlayarak "25 Süper Lig maçına çıkma" şartını yerine getiren Dries Mertens'in sözleşmesi 1 yıl daha uzadı - Son Dakika
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