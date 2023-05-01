Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı Dries Mertens için ise maçın farklı bir anlamı oldu.
Sezon başında Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Dries Mertens'in 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi için sarı-kırmızılı formayla 25 Süper Lig maçına çıkması gerekiyordu. Belçikalı yıldız, Beşiktaş karşısında bunu başardı.
Beşiktaş ile oynanan maçta mücadeleye ilk 11'de başlayan Dries Mertens'in sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzadı. Böylece 35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın satmamaması durumunda gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş karşısında ilk 11'de başlayarak '25 Süper Lig maçına çıkma' şartını yerine getiren Dries Mertens'in sözleşmesi 1 yıl daha uzadı - Son Dakika