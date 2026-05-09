Dries Mertens ve ailesi yuvaya döndü

09.05.2026 20:29
Galatasaray’ın eski futbolcusu Dries Mertens, ailesiyle birlikte Antalyaspor maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u konuk ederken, tribünlerde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Dries Mertens de yer aldı. 

MERTENS VE AİLESİ YENİDEN RAMS PARK'TA

Dün eşi Kat Kerkhofs, oğlu Ciro ve kızı Lulu ile birlikte İstanbul’a gelen Mertens, eski takımını bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Mertens, kimseyi kırmadı ve fotoğraf çektirip, forma imzaladı.

GALATASARAY'DAKİ BAŞARILARI

2022-2025 yılları arasında Galatasaray’da forma giyen Dries Mertens, burada 3 lig, 1’er de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

