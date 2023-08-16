Süper Lig devi Galatsaaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, yıldız futbolcu Zaha'yı arayarak Galatasaray'a gitmesi yönünde çağrıda bulunduğunu ve sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir camia olduğunu anlattığını ifade etti.
Zaha hakkında açıklama yapan Drogba, "Wilfried Zaha ile çok iyi bir ilişkim var. Benim için küçük bir kardeş gibi. Galatasaray'a gitmeden önce kendisine Galatasaray'ı anlattım" dedi.
Drogba, "Wilfried Zaha ile transfer sürecinde iki kez konuştuk, ona Galatasaray'ın ne demek olduğunu anlattım" ifadelerini kullandı. Fildişi Sahilli yıldız sarı-kırmızlı formayla 53 maçta 20 gol atıp 13 de asist yapmıştı.
Son Dakika › Spor › İşte transferin perde arkası! Drogba, Zaha'yı iki kere arayıp tek bir şey söylemiş - Son Dakika