İşte transferin perde arkası! Drogba, Zaha'yı iki kere arayıp tek bir şey söylemiş - Son Dakika
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İşte transferin perde arkası! Drogba, Zaha'yı iki kere arayıp tek bir şey söylemiş

Son Güncelleme: 16.08.2023 21:57

Galatasaray'ın eski futbolcusu Didier Drogba, Wilfried Zaha'yı arayarak Galatasaray'a gitmesi yönünde çağrıda bulunduğunu ve sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir camia olduğunu anlattığını söyledi. Drogba, Zaha ile iyi bir ilişkisi olduğunu ve transfer sürecinde Galatasaray'ın ne demek olduğunu kendisine anlattığını belirtti.

Süper Lig devi Galatsaaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, yıldız futbolcu Zaha'yı arayarak Galatasaray'a gitmesi yönünde çağrıda bulunduğunu ve sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir camia olduğunu anlattığını ifade etti.

"ZAHA İLE İYİ İLİŞKİM VAR"

Zaha hakkında açıklama yapan Drogba, "Wilfried Zaha ile çok iyi bir ilişkim var. Benim için küçük bir kardeş gibi. Galatasaray'a gitmeden önce kendisine Galatasaray'ı anlattım" dedi.

"GALATASARAY'IN NE DEMEK OLDUĞUNU ANLATTIM"

Drogba, "Wilfried Zaha ile transfer sürecinde iki kez konuştuk, ona Galatasaray'ın ne demek olduğunu anlattım" ifadelerini kullandı. Fildişi Sahilli yıldız sarı-kırmızlı formayla 53 maçta 20 gol atıp 13 de asist yapmıştı.

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Wilfried Zaha, Didier Drogba, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte transferin perde arkası! Drogba, Zaha'yı iki kere arayıp tek bir şey söylemiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte transferin perde arkası! Drogba, Zaha'yı iki kere arayıp tek bir şey söylemiş - Son Dakika
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