Dünya devinde kaos! Yıldız isim hocasıyla tartıştı, Galatasaray taraftarı harekete geçti

Serie A'da Milan'ın Lazio'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada yıldız futbolcu Rafael Leao ile teknik direktör Massimiliano Allegri arasında yaşanan gerilim gündeme oturdu. Leao'nun oyundan alınma kararına verdiği tepki dikkat çekti.

OYUNDAN ALINMA KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşma sırasında oyundan çıkarılacağını öğrenen Rafael Leao, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kararından memnun kalmadı. Portekizli yıldızın bu karara tepki göstermesi sonrası iki isim arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

GÜNDEM OLDU

Saha kenarında yaşanan bu anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüleri izleyen futbolseverler yaşanan gerilimi tartışırken, özellikle Galatasaray taraftarları dikkat çeken yorumlarda bulundu.

GALATASARAY YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bazı Galatasaray taraftarları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Rafael Leao'nun sarı-kırmızılı takıma gelmesi gerektiğini dile getirdi. Bu yorumlar kısa sürede futbol gündeminde yer aldı.

İşte o anlardan kareler: