Dünya devleri Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu

İlk kez A Milli Takım'a seçilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Avrupa devleri harekete geçti. İki dev kulüp, sarı-lacivertlilere resmen teklif yaptı.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Arda Güler için yaz transfer döneminde Alman devi Bourissa Dortmund 22.5 milyon euro, Hollanda'nın güçlü takımı Ajax ise 17 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-lacivertliler iki kulübünde teklifini kabul etmedi.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da danışmanlık görevi yapan ve uzun yıllar Real Madrid ve Lille'de çalışan şu anda ise dünya devi Paris Saint Germain'de sportif danışmanlık yapan Luis Campos, Arda'yı takibe aldı.
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