4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü müsabakaları yapıldı - Son Dakika
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4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü müsabakaları yapıldı

29.09.2022 14:38
4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü müsabakaları yapıldı

Dünya Etnospor Konfederasyonunca dördüncüsü Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü (kökpar) müsabakaları gerçekleştirildi.

Dünya Etnospor Konfederasyonunca dördüncüsü Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü (kökpar) müsabakaları gerçekleştirildi.

İznik Gölü kıyısında başlayan oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve "at üzerinde oğlak yakalama" olarak bilinen kökbörü mücadelesi yapıldı.

Sporcular, oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki temsili oğlağı, yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı.

Müsabakaların ilkinde Kazakistan, Özbekistan'ı 7-1 mağlup etti.

Günün ikinci maçında Türkiye, Kırgızistan ile karşılaştı. Geleneksel sporcuların atlarıyla kıyasıya mücadelesini Kırgızistan 9-3 kazandı.

Kökbörü müsabakaları etkinliğin diğer günlerinde de devam edecek.

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Kaynak: AA

Bursa, İznik, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü müsabakaları yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın ilk gününde kökbörü müsabakaları yapıldı - Son Dakika
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