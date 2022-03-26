Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası - Son Dakika

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, 12. maçında Güney Kore'ye 10-2 mağlup oldu.
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde devam ediyor. Türkiye, 12. maçında karşılaştığı Güney Kore'ye 10-2 yenildi.
Türkiye, 11. maçında İskoçya'nın turnuvadan çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayıldı. Kadın milliler böylece şampiyonada ikinci galibiyetini aldı.
Kaynak: AA
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