Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

26.03.2022 12:18
Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, 12. maçında Güney Kore'ye 10-2 mağlup oldu.

Kanada'da düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'nda Türkiye, 12. maçında Güney Kore'ye 10-2 mağlup oldu.

Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, British Columbia bölgesinin Prince George şehrinde devam ediyor. Türkiye, 12. maçında karşılaştığı Güney Kore'ye 10-2 yenildi.

Türkiye, 11. maçında İskoçya'nın turnuvadan çekilmesi nedeniyle hükmen galip sayıldı. Kadın milliler böylece şampiyonada ikinci galibiyetini aldı.

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Güney Kore, Türkiye, Curling, Kanada, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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