Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek - Son Dakika
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Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Kayseri\'de düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Kayak Merkezi Motor Sporları Alanı'nda düzenlenecek olan FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası öncesi Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar açıklamalarda bulundu.

08.03.2024 17:44  Güncelleme: 17:47
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Kayak Merkezi Motor Sporları Alanı'nda organize edilecek olan FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Dünyanın en başarılı, en gözde kayak merkezlerinde gerçekleştirilen bir organizasyon. Ülkemizin de bu anlamda tanıtımı için de çok büyük bir fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanı yaşanıyor. Yarışlar öncesi İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yarışlara 30 ülkeden takımların katılacağını söyledi. Başkan Uçar, "Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştiriyor olacağız 8-9-10 Mart'ta. Bugün programımız antrenman ile başladı. Yarın dünyanın en başarılı 16 kar motosikleti şampiyonu burada dünya şampiyonu olmak için start verecekler. Yaklaşık 30 ülkeden takımların, mekanikerlerin, sporcuların bulunduğu bir organizasyon. Burada en iyi 16 seçilerek Pazar günü start alacaklar. Dünyanın en başarılı, en gözde kayak merkezlerinde gerçekleştirilen bir organizasyon. Ülkemizin de bu anlamda tanıtımı için de çok büyük bir fayda sağlayacağına inanıyoruz. Buradan Finlandiya ve ardından Norveç'e gidecek bu organizasyon" dedi.

"Sportif performans ve adrenalin patlamasını burada yaşayacağız"

Organizasyonun şölen havasında geçeceğini ifade eden Başkan Uçar; "Biz bu organizasyonu neden Kayseri'de tercih ettik? Çünkü burada çok ciddi bir kayak merkezi altyapısı söz konusu. Tabi ki kayak merkezi altyapısının ötesinde Dünya Snowkross Şampiyonası'nı yapabilmemiz için bir potansiyele ihtiyacımız var. Bu potansiyel hizmet de valilik ve büyükşehir belediyemiz bünyesinde bize sunuldu. Büyükşehir belediye başkanımızın bütün ekibiyle çalışması, valiliğimizin organizasyonumuza göstermiş olduğu ilgi ve alakaları organizasyonu buraya taşımamıza vesile oldu. Tabi ki en önemlisi Cumhurbaşkanlığı Himaye Belgesi'ne sahip bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bunun hem sorumluluğunu hem heyecanını yaşıyoruz. Beraberinde Erciyes Cup ismiyle Türkiye Şampiyonası'nı; lastiklerine çivilerin takılmış olduğu motocross motorlarıyla yarışan sporcularımız ki 60'ın üzerinde sporcunun kayıt yaptırdığı bir organizasyon. Yani tam bir festival, tam bir şölen. Sportif performans ve adrenalin patlamasını burada yaşayacağız ve yaşatacağız. Akabinde de yarın ve Pazar günü ülkemizin sevilen ve saygın sanatçılarının Ferhat Göçer ve İrem Derici'nin konserleriyle burada yaklaşık 50 bin ve üzerinde seyirciyi hep beraber motosiklet branşının en gözde organizasyonlarının birinde ağırlamış olacağız" şeklinde konuştu.

"Yerel yöneticilerimiz istediği taktirde klasik olarak devam edecek"

Türkiye'de ilk kez Kayseri'de düzenlenen organizasyonun istenildiği taktirde geleneksel hale gelebileceğini de aktaran Bekir Yunus Uçar; "Buranın planlaması ve altyapısını gelecek yıllar için de sürdürebilirlik öngörerek planladık. Kontratımız itibariyle de büyükşehir belediye başkanımız veya valimiz burada bu organizasyonun devam etmesini istedikleri sürece bir gelenek, bir klasik halinde devam edecek. Sürdürülebilirlik ülkenin, şehrin ve kayak merkezinin tanıtımı açısından son derece önemli" ifadelerini kullandı.

"Spor organizasyonlarını hem yazın hem kışın yapabilecek kabiliyetteyiz"

Organizasyonun ülke ve Kayseri'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını da belirten Uçar; "Kar Motosikleti Şampiyonası ülkemiz için bir ilk. Bu tabi ki dünyada belli ülkelerin sınırlı olarak yapabildiği bir spor. Şunu göstermek istiyoruz; biz dünyanın yaz turizmini de, kış turizmini de en iyi şekilde yapabilen ülkelerinin yaptığı spor organizasyonlarının zirvesini hem yazın hem kışın yapabilecek kabiliyetteyiz. Bunu anlatmak için buradayız" diye konuştu.

"Kar olmadığını halde uluslararası standartlara getirdiler"

Kar seviyesinin yeterli düzeyde olmamasına rağmen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla parkurun uluslararası standartlara geldiğini de sözlerine ekleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar; "Şuan uluslararası federasyon yetkililerinden aldığımız bilgiye göre şuanda yeterli düzeyde bir kar seviyesine sahip değiliz. Ama öyle başarılı bir belediye var ki; kar yağmasını beklemeden zirveden kar indirip parkuru kullanılabilir hale ve uluslararası standartlara getirebiliyorlar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Kayseri'de düzenlenecek - Son Dakika

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