Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Kayseri\'ye Ekonomik Katkı Sağlayacak

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın şehre önemli bir turizm ve ekonomik katkı sağladığını belirterek, spor turizminin gelişmesiyle birlikte yeni yatırımların da teşvik edileceğini dile getirdi.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun desteğiyle, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. iş birliğinde, 15-16 Mart tarihlerinde Türkiye'de ikinci kez düzenlenecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de organizasyonun şehre sağlayacağı turizm ve ekonomik katkılara dikkat çekerek, "Geçen yıl düzenlenen yarışmanın ardından etkileşimin ne seviyeye geldiğini ve ilimize nasıl bir katkı sağladığını gururla gözlemledik. Bu nedenle yarışın hem Kayseri'nin tanıtımına hem de turizm ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığının farkındayız" dedi.

Vali Çiçek, Erciyes Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin en donanımlı, en planlı ve en güzel dağı olarak nitelendirildiğini belirterek, "Bu yıl ikincisi düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Yarışması, büyükşehir belediyemizin katkılarıyla dünya genelinde 80 ülkede yayınlanacak ve geçen yılki gibi uluslararası basında geniş yer bulacak. Geçen yılki yarışmanın ardından elde edilen etkilerin Kayseri'ye nasıl yansıdığını ve sağladığı katkıları gururla izledik. Bu organizasyonun, sadece Kayseri'nin tanıtımına değil, aynı zamanda turizm ekonomisine de büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Spor turizmiyle birlikte yeni yatırımların da artmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ