Dünya Karate Şampiyonası'na katılacak sporcular Sakarya'da seçilecek - Son Dakika

26-30 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 120 ülkenin katılacağı Dünya Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular Sakarya'da seçilecek. Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'ne ev sahipliği yapacak olan Sakarya'da Türkiye Karate Federasyonu ile protokol imzalandı.

Spor Şehri hedefine doğru hızlı ve emin adımlarla ilerleyen Sakarya, yeni bir Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Daha önce Grekoromen Güreş, Judo, Satranç ve Off-Road Türkiye Şampiyonalarına ev sahipliği yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 5-9 Mayıs tarihleri arasında Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 58 şehirden 386 kulüp ve bin 500 sporcunun katılması beklenilen şampiyonanın protokolü AKOM'da düzenlenen toplantıda imzalandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz arasında imzalanan protokol törenine, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Gençlik ve Spor Müdürü Arif Özsoy ile Sakarya Büyükşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi bürokratları yer aldı. TKF Başkanı Oğuz, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek şampiyonanın ayrıca dünya şampiyonası için seçmelere sahne olacağını paylaştı. Bir önceki şampiyonanın düzenlendiği Şanlıurfa'dan, Sakarya'ya gönderilen hediye de Başkan Yüce'ye takdim edildi.

Aslan Abid Uğuz: "Sporcularımız Sakarya'da ki müsabakalarda seçilecekler"

Dünya Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak sporcuların bu müsabakada seçileceğini söyleyen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Dr. Aslan Abid Uğuz, "26-30 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 120 ülkenin katılacağı Dünya Şampiyonamız var. Burada yarışacak olan çocuklarımız, sporcularımız Sakarya'da ki müsabakalarda seçilecekler. O yüzden bu şampiyonanın ayrı bir önemi var. Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ekrem Yüce: "Şampiyonluk turnuvalarına ev sahipliği yapmak için seferberiz"

Spor şehri Sakarya'da tüm müsabaka ve şampiyonalara ev sahipliği yapabileceklerini aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Biliyorsunuz Sakarya'mız 'Bisiklet şehri' unvanı ile dünyanın nadir şehirleri arasında yerini almıştır. Bu özelliğiyle ülkemizde ilk ve tek şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 25 branşta 3 bin sporcu ve 40 antrenör ile şehrimizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil ediyorlar. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, 'Bisiklet şehri Sakarya' unvanından sonra, spor şehri Sakarya olarak anılmak için pek çok proje ve çalışma yürütüyoruz. Neredeyse tüm spor branşlarına, müsabakalarına ve şampiyonluk turnuvalarına ev sahipliği yapmak için seferberiz" diye konuştu.

"56 şehirden bin 500 sporcuyu ağırlayacağız"

Aynı zamanda Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacaklarını aktaran Başkan Yüce, "Spor şehri Sakarya hedefimiz için bugün önemli bir çalışmayı hep birlikte hayata geçireceğiz. 5-9 Mayıs tarihleri arasında Ümit, Genç ve 21 Yaş altı Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine ev sahipliği yapacağız. Bu şampiyona ve seçmeler için 56 farklı şehirden yaklaşık bin 500 sporcu, 386 kulüp, 205 antrenör ve 150 hakemi şehrimizde inşallah ağırlayacağız. Yaklaşık 2 bin kişiyi şehrimizde ağırlamayı hedefliyor ve hazırlıklarımızı hız kesmede sürdürüyoruz. Türkiye Karate Federasyonu ile imzalayacağımız protokol sayesinde bu planlarımızı kesinleştirecek ve hazırlıklarımızı hızlandıracağız. Protokolümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA