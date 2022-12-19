TRT'de Dünya Kupası finalini izleyenlerin üstsüz kadın taraftarı ekranda görünce ağzı açık kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

TRT'de Dünya Kupası finalini izleyenlerin üstsüz kadın taraftarı ekranda görünce ağzı açık kaldı

19.12.2022 09:49

Dünya Kupası finalinde Fransa'yı deviren Arjantin Milli Takımı'nda futbolcular ve tribündeki taraftarlar maçtan sonra büyük mutluluk yaşadı. Tribünde sevincin dozunu kaçıran bir kadın taraftarın üstsüz şekilde kutlama yaptığı anlar ise maçı canlı yayınlayan TRT ekranlarına yansıdı. Katar rejisinin gözden kaçırdığı anlar sosyal medyada büyük ses getirdi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin mutlu sona ulaşan takım oldu. Fransa'yı deviren Tangocular, maç sonunda büyük sevinç yaşarken, maçı ekranları başından takip eden futbolseverler ise ilginç anlara şahit oldu.

TRT EKRANLARINDA OLAY GÖRÜNTÜ

Normal süresi 2-2 sona eren mücadele uzatma devrelerine giderken, Fransa ve Arjantin'in karşılıklı golleriyle seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda ipi göğüsleyen Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası Arjantinli futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Mücadeleyi canlı yayınlayan TRT'de ise ekrana gelen görüntü ağızları açık bıraktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Katar rejisinin tribünde üstsüz şekilde kutlama yapan Arjantinli kadın taraftarı gözden kaçırdı. O anlar TRT ekranlara canlı olarak yansıdı. Futbolseverler gördükleri karşısında büyük şok yaşarken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.

YORUMLAR
500

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TRT'de Dünya Kupası finalini izleyenlerin üstsüz kadın taraftarı ekranda görünce ağzı açık kaldı - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Kılıçdaroğlu'nun Dünya Kupası mesajında Türkiye vurgusu: Ülkemizi toparladığımızda futbolumuz da bu ataletten kurtulacak
10:28 Dünya Kupası'nı kazanamayan Fransa'da Mbappe'nin Cumhurbaşkanı Macron'a hareketi gündem oldu
10:24 Tekel bayisine girip "Müslümanım diyorsunuz ama alkol satıyorsunuz" diyen adam yaka paça dışarı atıldı! O anlar kamerada
10:16 Şarkıcı Züleyha Ortak, Kanal D ekranlarında Kürtçe şarkılarla izleyicileri coşturdu
10:15 Son seçim sonuçlarını doğru bilen şirket, partilerin 1 yıldaki oy değişimleri hesaplandı! İki parti resmen ortadan kayboldu
09:47 Türkiye'de şaşkına çeviren evlilik teklifi! Gelin ve damat ezberleri bozup rolleri tamamen değişti
09:44 Times'tan Ekrem İmamoğlu analizi: Aldığı cezayla küresel tanınırlığı tavan yaptı, aday olacağına şüphe yok
09:43 Pakistan ve Hindistan arasında nükleer restleşme: Gerekirse kullanmaktan çekinmeyiz
09:28 Bursa'da bir caminin deposunu mağazaya çeviren hayırsever, tüm ürünleri ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
02:46 Dünya Kupası sonrası Messi'den duygusal paylaşım: O kadar çok hayal ettim ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2022 11:04:14. #1.13#
SON DAKİKA: TRT'de Dünya Kupası finalini izleyenlerin üstsüz kadın taraftarı ekranda görünce ağzı açık kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement