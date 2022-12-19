TRT'de Dünya Kupası finalini izleyenlerin üstsüz kadın taraftarı ekranda görünce ağzı açık kaldı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin mutlu sona ulaşan takım oldu. Fransa'yı deviren Tangocular, maç sonunda büyük sevinç yaşarken, maçı ekranları başından takip eden futbolseverler ise ilginç anlara şahit oldu.

TRT EKRANLARINDA OLAY GÖRÜNTÜ

Normal süresi 2-2 sona eren mücadele uzatma devrelerine giderken, Fransa ve Arjantin'in karşılıklı golleriyle seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda ipi göğüsleyen Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşma sonrası Arjantinli futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Mücadeleyi canlı yayınlayan TRT'de ise ekrana gelen görüntü ağızları açık bıraktı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Katar rejisinin tribünde üstsüz şekilde kutlama yapan Arjantinli kadın taraftarı gözden kaçırdı. O anlar TRT ekranlara canlı olarak yansıdı. Futbolseverler gördükleri karşısında büyük şok yaşarken, o anlar sosyal medyada gündem oldu.