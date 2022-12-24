Dünya Kupası finalinin hakeminden gündem olan sözler! Fransızlar bir kez daha sinirlenecek - Son Dakika
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Dünya Kupası finalinin hakeminden gündem olan sözler! Fransızlar bir kez daha sinirlenecek

24.12.2022 08:45
Dünya Kupası finalinin hakeminden gündem olan sözler! Fransızlar bir kez daha sinirlenecek

2022 Dünya Kupası finalinin hakemi Szymon Marciniak, mücadele sonrası kendisine yapılan eleştirilere yanıt verdi. Arjantin'in attığı golde kural hatası olduğunu iddialarını reddeden Marciniak, "Bu tür şeyleri, böyle maçlarda çok kovalamazsınız. Oyunun kuralları, ceza kanunu gibi değildir. Her şeyi tam anlamıyla uygulayamazsınız. En önemli şey, oyunun ruhunu korumanız." ifadelerini kullandı.

Arjantin'in Fransa'yı yenerek Dünya Kupası'nın sahibi olduğu final maçında hakem Szymon Marciniak, Fransız taraftarların tepkisini çekmişti. Eleştirilere yanıt veren Marciniak, kural hatası yaptığı yönündeki iddiaları da kesin bir dille reddetti.

"OYUNUN RUHU, KURALLARIN ÖTESİNDEDİR"

Fransız basınının, Arjantin'in Messi ile bulduğu 3. gol sırasında yedek kulübesinden birçok Arjantinli futbolcunun sahaya girmesini gerekçe göstererek final maçının tekrarlanması yönündeki talebi karşısında hakem Marciniak, "Önemli olan oyunun ruhudur." dedi.

Marciniak konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fransızlar'ın attığı golde de benzer bir durum vardı. Mbappe skoru 3-3'e getirdi ve 7 tane Fransız yedek oyuncu sahaya girdi. Bu tür şeyleri, böyle maçlarda çok kovalamazsınız. Oyunun kuralları, ceza kanunu gibi değildir. Her şeyi tam anlamıyla uygulayamazsınız. En önemli şey, oyunun ruhunu korumanız. Korner direği olmadan maç oynanamaz. Diyelim ki korner direkleri bir sebepten ötürü kırıldı ve yedek de kalmadı. Ne yapacağım, Dünya Kupası finalini korner direği yok diye erteleyecek miyim? Oyunun ruhu, kuralların ötesindedir."

Dünya Kupası finalinin hakeminden olay sözler! Fransızlar bir kez daha çıldıracak

Polonyalı hakemin açıklamalarının devamı şöyle:

"MBAPPE'YE MORAL VERMEYE ÇALIŞTIM"

"Oyuncuların bana maçtan sonra ne söyledikleri önemli, medyanın değil. Fransızlar maçtan sonra bana gelip teşekkür etti, birkaç kelime de konuştu. Hugo Lloris ve Olivier Giroud ile birkaç dakikalık sohbetler yaptık. Kylian Mbappe, maçtan sonra bana gelip sarıldı. Çok üzgündü ve hayal kırıklığı içindeydi ama bana gelerek 'Teşekkür ediyorum' dedi. Ben de ona sarıldım. Moral vermeye çalıştım. 'Bu kupayı 4 yıl önce kazandın, yine kazanırsın, sen çok büyük bir futbolcusun.' dedim.

"DÜNYA KUPASI FİNALİNİ BİRKAÇ KİŞİ YÖNETEBİLİR"

Pierluigi Collina, 'Oyun kurallarını ezbere bilmek bir kişiyi hakem yapsaydı, dünyada 300 milyon muhteşem hakem olurdu' demişti. Görüyorsunuz, dünyada 150 sayfalık kural kitabını ezbere bilen yüzlerce hakem var ama Dünya Kupası finalini yönetebilecek hakem sayısı sadece birkaç kişi..."

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Arjantin, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası finalinin hakeminden gündem olan sözler! Fransızlar bir kez daha sinirlenecek - Son Dakika


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