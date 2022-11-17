Dünya Kupası öncesi bomba iddia: Katar, kaptanlığını Fenerbahçeli Valencia'nın yaptığı Ekvador'da 8 futbolcuya rüşvet teklif etmiş - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası öncesi bomba iddia: Katar, kaptanlığını Fenerbahçeli Valencia'nın yaptığı Ekvador'da 8 futbolcuya rüşvet teklif etmiş

17.11.2022 21:19

Katar'da yapılacak Dünya Kupası öncesi bomba bir şike iddiası gündeme oturdu. Dev organizasyona ev sahipliği yapacak Katar'ın, açılış maçını kaybetmeleri için Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın da formasını giydiği Ekvador'dan 8 futbolcuya 7,4 milyon dolar rüşvet teklif ettiği iddia edildi. İddianın doğru çıkması durumunda Dünya Kupası'nın düzenlenmesi tehlikeye girebilir.

2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesiyle ilgili tartışmalar sürerken ortaya atılan şike iddiası gündemi salladı. Katar'ın, Ekvadorlu futbolculara şike teklifi yaptığı iddia edildi.

7,4 MİLYON DOLAR

Amjad Taha'dan yaptığı habere göre; Katar, 8 Ekvadorlu oyuncuya açılış maçını kaybetmesi için 7,4 milyon dolar rüşvet teklif etti. Ekvador'dan bazı yetkililerin bu bilgiyi doğruladığı da öne sürüldü.

GRUPTA HANGİ TAKIMLAR VAR?

A Grubu'nda ev sahibi Katar, Ekvador, Senegal ve Hollanda yer alıyor. Katar, 20 Kasım akşamı saat 19.00'da Ekvador'la açılışı yapacak.

DÜNYA KUPASI'NA GÖLGE DÜŞTÜ

Vahim iddialar Dünya Kupası'nın üstüne gölge düşürdü. İddianın doğruluğu ispatlanırsa 2022 Dünya Kupası'nın akıbeti tehlikeye girebilir.

Dünya Kupası'nı başlamadan bitirebilecek bomba iddia! F.Bahçeli Valencia'nın ülkesine skandal teklifi
Dünya Kupası'nı başlamadan bitirebilecek bomba iddia! F.Bahçeli Valencia'nın ülkesine skandal teklifi
YORUMLAR
500
Süper Lig'de ligin ilk 14 haftalık bölümünün yayın gelirleri açıklandı! Zirvedeki takım 118 bin lirayı kasasına koydu Süper Lig'de ligin ilk 14 haftalık bölümünün yayın gelirleri açıklandı! Zirvedeki takım 118 bin lirayı kasasına koydu Dünya devleri Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu Dünya devleri Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklifte bulundu

Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası öncesi bomba iddia: Katar, kaptanlığını Fenerbahçeli Valencia'nın yaptığı Ekvador'da 8 futbolcuya rüşvet teklif etmiş - Son Dakika


Son Dakika
21:00 Dünya Kupası öncesi bomba iddia: Katar, kaptanlığını Fenerbahçeli Valencia'nın yaptığı Ekvador'da 8 futbolcuya rüşvet teklif etmiş
20:23 Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan istifa sinyali
20:08 Eşini görmek için gittiği evde içeri alınmayan şahıs, pompalı tüfekle kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü
19:43 Kilis'te Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesen 6 çocuk babası adam, ağlayarak isyan etti: Benim çocuklarım aç, işim yok, iş istiyorum
19:42 "Çaycı Hüseyin" karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, Kuruluş Osman dizisine katıldı
19:42 Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat: Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu alırım, güzel de olur
19:03 Süper Lig'de ligin ilk 14 haftalık bölümünün yayın gelirleri açıklandı! Zirvedeki takım 118 bin lirayı kasasına koydu
18:50 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden caniye 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
18:06 Mesai bitiminde bastıran yağış sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükseldi
18:05 Taksim bombacısının savcılık ifadesi ortaya çıktı: Elimdeki çantada uyuşturucu var sandım, bıraktım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2022 21:29:24. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya Kupası öncesi bomba iddia: Katar, kaptanlığını Fenerbahçeli Valencia'nın yaptığı Ekvador'da 8 futbolcuya rüşvet teklif etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement