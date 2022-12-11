Fas'a elenen Portekiz'de Ronaldo'nun ailesinden teknik direktör Santos'a zehir zemberek sözler: Ronaldo'yu öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz - Son Dakika
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Fas'a elenen Portekiz'de Ronaldo'nun ailesinden teknik direktör Santos'a zehir zemberek sözler: Ronaldo'yu öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz

11.12.2022 14:14

Dünya Kupası'nda Fas'a elendikleri maçta yedek bırakılan ve maç sonu gözyaşlarına hakim olamayan Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı yıkım, ailesini çileden çıkardı. Ronaldo'nun eşi Georgina'dan sonra ablası da Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Fernando Santos'a çok sert tepki gösterdi.

Fas'a yenilerek 2022 Dünya Kupası'na veda etmenin şokunu yaşayan Portekiz'de, Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündemi salladı.

Eşinden sonra ablası da öfke kustu: Ronaldo'yu öldürdünüz

"DERS ALDIK"

Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez yaptığı paylaşımda, "Dostun olan teknik direktörün bugün kötü karar verdi. Senin hayranlık ve saygı içeren sözler söylediğin o dostun... Sen oyuna girince her şeyin değiştiğini gören ama artık çok geç olduğunu fark eden dostun. Ama her şey için çok geçmişti bile. Dünyanın en güçlü oyuncusunu hafife alamazsın. Hayat bize dersler veriyor. Bugün bu dersi öğrendik. Ama biz kaybetmedik. Seni seviyoruz Cristiano" ifadelerini kullandı.

Eşinden sonra ablası da öfke kustu: Ronaldo'yu öldürdünüz

"RONALDO'YU ÖLDÜRDÜNÜZ"

Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, Fas karşılaşması sonrası Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz." ifadelerini kullandı. Aveiro paylaşımının sonunda ayrıca "Fernando Santos istifa" hashtagini kullandı.

Eşinden sonra ablası da öfke kustu: Ronaldo'yu öldürdünüz
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SON DAKİKA: Fas'a elenen Portekiz'de Ronaldo'nun ailesinden teknik direktör Santos'a zehir zemberek sözler: Ronaldo'yu öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz - Son Dakika
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