Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir! Katar'a tepki yağıyor - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir! Katar'a tepki yağıyor

27.11.2022 19:28

Hırvatistan'ın ünlü modeli Ivana Knoll, Dünya Kupası'nda giydiği dekolte kıyafetler nedeniyle hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kaldı. Kadınların göbeğini, omuzlarını, dizlerini veya göğüslerini açığa çıkarmama şartını koşan Katar'ın yasaları eleştiri topladı.

Hırvatistan'ı desteklemek için Katar'a giden ünlü model Ivana Knoll'un başı derde girdi. Goal İngiltere'nin haberine göre; Knoll giydiği dekolte kıyafetler nedeniyle hapis cezası alabilir. Para cezası alması da kuvvetle muhtemel gözüküyor.

Katar'da hayatının şokunu yaşadı! Ünlü model, Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir

HIRVATLAR ÇILDIRDI

Hapis cezasının gündeme gelmesiyle Hırvatlar, ünlü modele destek çıktı. Herkesin özgür biçimde kültürüyle bağdaşan şekilde giyinmesini savunan taraftarlar, Ivana Knoll'ün ülkesine dönmesini istiyor.

Katar'da hayatının şokunu yaşadı! Ünlü model, Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir

KATARLILAR'DAN TEPKİ

Knoll, sosyal medyada Katarlı taraftarlardan hayli mesaj aldı. Kendisine gelen, "Katar'da kurallara uymak zorundasın. Bu kültüre saygısızlıktır. Burası Müslüman bir ülke" mesaj üzerine Knoll bir açıklama yaptı. Knoll, "Felaket bir Dünya Kupası. Tarihin en kötü organizasyonu" dedi.

Katar'da hayatının şokunu yaşadı! Ünlü model, Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir
Katar'da hayatının şokunu yaşadı! Ünlü model, Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir
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Hırvatistan, England, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir! Katar'a tepki yağıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda giydiği kıyafet yüzünden hapse girebilir! Katar'a tepki yağıyor - Son Dakika
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