Dünya Kupası'nda güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

14.12.2022 10:02

Dünya Kupası'nda tribünlerde güzelliğiyle dikkat çeken Brezilyalı kadın taraftarın kim olduğu belli oldu. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları araştırmada kadının isminin Luana Meireles olduğunu ve doktorluk mesleğinde ilerlediğini ortaya çıkardı.

Dünya Kupası'ndan elenen Brezilya büyük hayal kırıklığı yarattı. Futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettikleri Brezilya maçlarının sona ermesinin ardından, Sambacılar'la ilgili akılda sadece bir kişi kaldı, o da güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı bir taraftar. Katar'daki turnuvada tribünlere damga vuran kadının kim olduğu belli oldu.

DOKTOR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya kullanıcıları Brezilyalı kadın taraftarın kim olduğunu ortaya çıkardı. Adının Luana Meireles olduğu öğrenilen taraftarın, doktor olduğu ortaya çıktı. 31 yaşında olan Meireles, tıp eğitimini diş alanında yaparken daha sonra yüz estetiğine yönelmiş.

Dünya Kupası'na güzelliğiyle damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! Kariyeriyle de büyüledi

TEK YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Kırışıklar, botoks, dudak ve çene dolgusu ile diş estetiği ile ilgili çalışan Meireles'in Sao Paulo'da da olmak üzere 3 kliniği bulunuyor. Güzel taraftarın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarda parmağındaki tek taş yüzük dikkat çekiyor.

Dünya Kupası'na güzelliğiyle damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! Kariyeriyle de büyüledi
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Brezilya Milli Takımı, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı taraftarın kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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