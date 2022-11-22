2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen Arjantin ile Suudi Arabistan arasındaki mücadeleye ofsayt sayısı ve verilmeyen goller damga vurdu.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Messi'nin penaltıdan attığı gol ile öne geçen Arjantin Milli Takımı'nın daha sonra attığı 3 gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Arjantin'i 45 dakikada 7 kez ofsayta düşüren Suudi Arabistan Milli Takımı'nın oyunu Fenerbahçe'ye benzetildi.
Suudi Arabistan'ın Arjantin Milli Takımı'nı sık sık ofsayta düşürmesi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, Suudi Arabistan'ın oyunu Fenerbahçe'ye benzetirken Jorge Jesus'un daha önce Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştırdığına dikkat çekildi.
Son Dakika › Spor › Sosyal medya yıkıldı! Dünya Kupası'nda Messi'nin mücadelesini izleyen herkes Jorge Jesus paylaşımı yapıyor - Son Dakika