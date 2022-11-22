Sosyal medya yıkıldı! Dünya Kupası'nda Messi'nin mücadelesini izleyen herkes Jorge Jesus paylaşımı yapıyor - Son Dakika
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Sosyal medya yıkıldı! Dünya Kupası'nda Messi'nin mücadelesini izleyen herkes Jorge Jesus paylaşımı yapıyor

22.11.2022 14:23

Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği maçta yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sosyal medyada gündeme oturdu. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 45 dakikada 7 kez ofsayta düşürmesi sonrası, futbolseverler bu savunma şeklini sarı-lacivertlilerin oyun anlayışına çok benzetti.

2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen Arjantin ile Suudi Arabistan arasındaki mücadeleye ofsayt sayısı ve verilmeyen goller damga vurdu.

7 KEZ OFSAYTA DÜŞÜRDÜLER

Karşılaşmanın 10. dakikasında Messi'nin penaltıdan attığı gol ile öne geçen Arjantin Milli Takımı'nın daha sonra attığı 3 gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Arjantin'i 45 dakikada 7 kez ofsayta düşüren Suudi Arabistan Milli Takımı'nın oyunu Fenerbahçe'ye benzetildi.

JORGE JESUS GÜNDEME OTURDU

Suudi Arabistan'ın Arjantin Milli Takımı'nı sık sık ofsayta düşürmesi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler, Suudi Arabistan'ın oyunu Fenerbahçe'ye benzetirken Jorge Jesus'un daha önce Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'i çalıştırdığına dikkat çekildi.

Ortalık yıkıldı! Dünya Kupası'nda Messi'nin maçını izleyen herkes Jorge Jesus paylaşımı yapıyor
Ortalık yıkıldı! Dünya Kupası'nda Messi'nin maçını izleyen herkes Jorge Jesus paylaşımı yapıyor
Ortalık yıkıldı! Dünya Kupası'nda Messi'nin maçını izleyen herkes Jorge Jesus paylaşımı yapıyor
Ortalık yıkıldı! Dünya Kupası'nda Messi'nin maçını izleyen herkes Jorge Jesus paylaşımı yapıyor
YORUMLAR
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Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri: Hocası Jesus, onu adapte ederken bize yavaş ve dikkatli olmamız gerektiğini söyledi Stefan Kuntz'dan Arda Güler sözleri: Hocası Jesus, onu adapte ederken bize yavaş ve dikkatli olmamız gerektiğini söyledi

Suudi Arabistan, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medya yıkıldı! Dünya Kupası'nda Messi'nin mücadelesini izleyen herkes Jorge Jesus paylaşımı yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medya yıkıldı! Dünya Kupası'nda Messi'nin mücadelesini izleyen herkes Jorge Jesus paylaşımı yapıyor - Son Dakika
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