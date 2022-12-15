Dünya Kupası maçı sonrası Fransa'da korkunç olay: Fransız taraftar, 14 yaşındaki Faslı çocuğu aracıyla ezerek öldürdü

Fas ile Fransa, Dünya Kupası yarı final maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa'yı 2-0 kazanırken, maçın sonunda ülkenin şehirlerinde olaylar çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Karşılaşma devam ederken oldukça sakin olan Paris sokakları, son düdüğün çalmasıyla birlikte karıştı. Faslı taraftarlar ve aşırı sağcı Fransızlar arasında çıkan olaylara polis sert müdahale etti.

ÇOCUK ARABANIN ALTINDA KALDI

Olayların yaşandığı şehirlerden biri olan Montpellier'de ise Fransız bir taraftar, arabasıyla Faslı bir çocuğun ölümüne sebep oldu. Fransa bayrağını sallayarak arabasını kalabalığa doğru süren Fransız'ı, Faslı taraftarlar durdurmaya çalıştı. Bu sırada arabasını grubun üzerine sürmeye devam eden sürücü, 14 yaşındaki Faslı bir çocuğu ezdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan çocuk hemen hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis aracın olay yerinin yakınında terk edildiğini ve sürücünün her yerde arandığını belirtti. Yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.