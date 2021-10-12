Norveç karşısında berabere kalarak grupta 2. olma fırsatını tepen A Milli Takım, Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası umutlarını son maçlara taşıdı. Türkiye'yi, Karadağ ve Cebelitarık'ı yenmesi durumunda Dünya Kupası'na götürecek ihtimaller de netleşti.
G Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Hollanda'nın 19 puanı bulunuyor. Kalan 2 maçını da kazanması durumunda Türkiye ise 21 puana yükselecek. Bu senaryo gerçekleşirse A Milli Takım, Hollanda'nın kalan 2 maçtan en fazla 1 puan çıkarmasını bekleyecek.
A Milli Takım tüm maçlarını kazanması durumunda, grupta 2. sırada bulunan Norveç'in kalan 2 maçta 2 puan ya da daha fazla kayıp yaşamasını bekleyecek. Norveç'le puanımızın eşit olması durumunda ise play-off turuna yükselecek takımı genel averaj belirleyecek. Vikingler bir sonraki maçını sahasında Letonya'yla, grubun son maçında ise deplasmanda Hollanda'yla karşılaşacak.
Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller - Son Dakika Spor