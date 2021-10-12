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Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller - Son Dakika

Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller

12.10.2021 07:20

A Milli Takım, Letonya'yı 90+9'da Burak Yılmaz'ın attığı penaltı golüyle yendi. Grupta artık son iki maça girilirken Ay-Yıldızlılar'ı 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na götürecek ihtimaller de netleşti. Türkiye kalan iki maçı da kazanması durumunda Hollanda'nın 1 beraberlik 1 mağlubiyet almasını ya da Norveç'in 2 puandan fazla kayıp yaşamasını bekleyecek. Diğer taraftan Norveç'le puanımızın eşit olması durumunda genel averaja bakılacak.

Norveç karşısında berabere kalarak grupta 2. olma fırsatını tepen A Milli Takım, Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası umutlarını son maçlara taşıdı. Türkiye'yi, Karadağ ve Cebelitarık'ı yenmesi durumunda Dünya Kupası'na götürecek ihtimaller de netleşti.

HOLLANDA'NIN İKİ MAÇTA DA PUAN KAYBETMESİ GEREKİYOR

G Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Hollanda'nın 19 puanı bulunuyor. Kalan 2 maçını da kazanması durumunda Türkiye ise 21 puana yükselecek. Bu senaryo gerçekleşirse A Milli Takım, Hollanda'nın kalan 2 maçtan en fazla 1 puan çıkarmasını bekleyecek.

Dünya Kupası yolunda son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek ihtimaller
Grupta puan durumu

NORVEÇ SON MAÇINI HOLLANDA'YLA OYNAYACAK

A Milli Takım tüm maçlarını kazanması durumunda, grupta 2. sırada bulunan Norveç'in kalan 2 maçta 2 puan ya da daha fazla kayıp yaşamasını bekleyecek. Norveç'le puanımızın eşit olması durumunda ise play-off turuna yükselecek takımı genel averaj belirleyecek. Vikingler bir sonraki maçını sahasında Letonya'yla, grubun son maçında ise deplasmanda Hollanda'yla karşılaşacak.

DÜNYA KUPASI'NA 3 TAKIM PLAY-OFF TURUNDAN KATILACAK

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.

Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller
Son Dakika: Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi Letonya maçına damga vuran anlar! Herkes çılgın gibi sevindi, Kuntz hüngür hüngür ağladı Letonya galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den TFF'ye çağrı: Hemen değişsin Letonya maçı öncesi Yusuf, Rıdvan'ın boğazına yapıştı! Gerçek saniyeler sonra anlaşıldı

Dünya Kupası, Milli Takım, Hollanda, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dünya Kupasına son iki maç! İşte Millileri Katar'a götürecek o ihtimaller - Son Dakika
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