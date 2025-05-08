- Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı

Vali Yiğitbaşı: "Dünya Motokros Şampiyonası katkı sağlayan çok yönlü bir organizasyon"

İSTANBUL - Bu yıl 6-7 Eylül tarihlerinde Afyon Motorsporları Merkezi'nde 8. kez düzenlenecek olan FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Bu yıl 6-7 Eylül tarihlerinde Afyon Motorsporları Merkezi'nde 8.'si düzenlenecek FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nın ile 3-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek NG Afyon Motofest'in tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde yapıldı. Toplantıya; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, basın mensuplarıyla çok sayıda davetli katıldı.

Vali Yiğitbaşı: "Dünya Motokros Şampiyonası katkı sağlayan çok yönlü bir organizasyon"

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Dünya Motokros Şampiyonası'na 8. kez ev sahipliği yapacak olmalarının gurur verici olduğunu dile getirerek, "Dünya Motokros Şampiyonası yalnızca bir spor etkinliği değil, Türkiye'nin tanıtımına, gençliğe, şehirlerin kalkınmasına ve spor turizmine katkı sağlayan çok yönlü bir organizasyon. Şampiyonanın son beş yıldır Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenmesi ise bu etkinliğe verilen önemi gösteriyor. Seyirci olarak 2024 yılında yalnızca Afyonkarahisar etabında 475 bin kişiye ulaşıldı. Organizasyon her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü ve şehrin uluslararası alandaki yerini sağlamlaştırdı" dedi.

Etkinliğin 180 ülkede yayınlanarak potansiyel 3.5 milyar kişiye ulaştığını dile getiren Vali Yiğitbaşı, bu çapta bir organizasyonun, kamu-özel sektör iş birliği ve halkın desteğiyle mümkün olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın bu sürece bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en güçlü desteği vereceğini vurgulayan Yiğitbaşı, organizasyonun 2025 yılı için de Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenmesi adına gerekli başvurunun yapıldığını açıkladı.

Başkan Köksal: "MXGP, şehrimizi adrenalin, eğlence, kültür ve kardeşlik dolu günlere taşıyacak"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 2018 yılından bu yana MXGP Türkiye'ye ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını belirterek, bu önemli organizasyonun şehrin gelişimine çok yönlü katkılar sağladığını ifade etti. Başkan Köksal, "Afyonkarahisar Belediyesi olarak, şehrimizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtan, marka değerini yükselten her projeyi çok önemsiyoruz. Afyonkarahisar olarak, 2018 yılından bu yana dünyanın en prestijli motokros organizasyonlarından biri olan MXGP Türkiye'ye ev sahipliği yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl, 4-8 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen NG Afyon MotoFest ve MXGP Türkiye, şehrimizde büyük bir coşkuya sahne oldu. 25'ten fazla takım ve 150'den fazla yarışçının katılımıyla gerçekleşen bu organizasyon, yaklaşık 500 bin izleyiciyi ağırlayarak rekor bir katılıma imza attı. Bu sene, 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde dünyanın dört bir yanından gelen motokros tutkunlarını buluşturacak MXGP Türkiye, ve 3-7 Eylül arasında binlerce konuğu ağırlayacak NG Afyon Motofest, bu yıl da şehrimizi adrenalin, eğlence, kültür ve kardeşlik dolu günlere taşıyacak" diye konuştu.

"Afyonkarahisar'da sosyal hayat hareketleniyor, kültürel dinamizm artıyor"

Afyonkarahisar'ın zaferin şehri, gastronominin başkenti, yolların kesiştiği, medeniyetlerin buluştuğu bir kavşak noktası olduğunun altını çizen Köksal, "Sporla, sanatla, gençlikle ve üretimle büyüyen bir Afyonkarahisar hayal ediyoruz. Bu sadece bir yarış değil, bir vizyondur. Bu sadece bir festival değil, bir buluşmadır. Bu sadece birkaç gün sürecek bir etkinlik değil, 365 gün yaşayan bir şehrin dünyaya açılan penceresidir. Motokros, cesaretin ve hızın sporu olduğu kadar, aynı zamanda altyapıdan organizasyona kadar büyük bir emek ve koordinasyon isteyen bir alandır. Bizler Afyonkarahisar Belediyesi olarak, bu emek zincirinin en güçlü halkası olmaktan gurur duyuyoruz. NG Afyon Motofest sayesinde konserler, sergiler, gösteriler ve atölye çalışmalarıyla her yaştan misafirimize hitap edecek dopdolu bir program sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Otellerimiz doluyor, esnafımız kazanıyor, gençlerimize iş imkanları doğuyor. Afyonkarahisar'da sosyal hayat hareketleniyor, kültürel dinamizm artıyor. Yani şehrimiz sadece 5 gün değil, 365 gün yaşanacak bir şehir haline geliyor. Cumhuriyetimizin kazanıldığı bu topraklarda, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bir belediye olarak, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak projelere öncelik veriyoruz. MXGP ve Motofest gibi organizasyonlarla sporu, sanatı ve üretimi teşvik ediyor, toplumsal birlikteliği güçlendiriyoruz. Bu sebeple başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Valimize, Türkiye Motosiklet Federasyonu'na, organizasyonun her aşamasında gece gündüz çalışan belediye personelimize, katkı sunan tüm paydaşlara ve her şeyden önemlisi bu şehri vergileriyle var eden kıymetli hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Unutmayalım, Afyonkarahisar bir spor şehri, bir kültür şehri ve bir birlik şehridir. ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdiden davet etmek isterim, sizleri 3-7 Eylül arasında NG Afyon Motofest'e, 6-7 Eylül'de ise MXGP Türkiye'ye bekliyoruz. Misafirperverliğimizi bir kez daha gösterecek, bu güzel şehrin ruhunu birlikte yaşayacağız. Şimdiden tüm sporculara başarılar diliyor, bu heyecana ortak olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar büyümeye, gelişmeye ve dünyaya açılmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Mahmut Nedim Akülke: "Çok daha iyi işler yapacağımıza şimdiden söz verebilirim"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise, "7. yılda 8. kez beraber olacağız. Çok büyük heyecan içindeyim. MXGP Türkiye bugüne geldiyse birkaç teşekkür etmem gerekiyor. 2. yılımızdan bu yıla kadar himayelerine alan Cumhurbaşkanımıza, valilerimize, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve Afyonkarahisar halkına teşekkür ediyorum. Dünyanın en iyi parkurunu, en iyi organizasyonunu, dünya federasyonu ve paydaşlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu yıl çok daha iyi işler yapacağımıza şimdiden söz verebilirim. Organizasyonda emeği bulunan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.