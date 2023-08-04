Dünya Okçuluk Kupası'nda Türk Milli Takımı Paris 2024 kotası aldı - Son Dakika
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Dünya Okçuluk Kupası'nda Türk Milli Takımı Paris 2024 kotası aldı

04.08.2023 21:05

Dünya Okçuluk Kupası'nda Türkiye Klasik Yay Milli Takımı, Japonya'yı yenerek finale yükseldi ve Paris 2024 kotası hakkı kazandı. Ayrıca, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı gümüş madalya alarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti. Türkiye, Japonya'yı geriden gelerek yendi ve Güney Kore'ye kaybederek gümüş madalya aldı.

Dünya Okçuluk Kupası'nda Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Milli Takımı, Japonya'yı yenerek finale yükseldi ve Paris 2024 kotası hakkı kazandı.

GÜMÜŞ MADALYA KAZANDIK

Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya alarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

DÜNYA İKİNCİSİ OLDUK

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım dünya ikincisi oldu.

2024 PARİS KOTASI ALDIK

Yarı finalde Japonya'yı 4-0 geriden gelerek 5-4 yenen Türkiye, finalde dünya sıralamasında 1 numarada olan Güney Kore'yle karşılaştı. Güney Kore'ye 6-2 kaybeden ay-yıldızlılar, gümüş madalya aldı. Güney Kore ise altın madalyaya uzandı. Bronz madalyayı ise Japonya kazandı. Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bu madalyayla 2024 Paris kotası da aldı.

Finale yükseldik! Dünya Okçuluk Kupası'nda Türk Milli Takımı Paris 2024 kotası aldı
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Son Dakika Spor Dünya Okçuluk Kupası'nda Türk Milli Takımı Paris 2024 kotası aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Okçuluk Kupası'nda Türk Milli Takımı Paris 2024 kotası aldı - Son Dakika
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