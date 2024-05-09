Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ilk gün tamamlandı.
Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde grekoromen stilde müsabakalar yapıldı.
Grekoromen stilde Paris 2024'e kota alan sporcular şu şekilde:
60 kilo:
Sadyk Lalaev (Bağımsız), Murad Mammadov (Azerbaycan)
67 kilo:
Valentin Petic (Moldova), Ramaz Zoidze (Gürcistan)
77 kilo:
Aik Mnatsakanian (Bulgaristan), Sergei Kutuzov (Bağımsız)
87 kilo:
Kiryl Maskevich (Bağımsız), Rafig Huseynov (Azerbaycan)
97 kilo:
Arvi Martin Savolainen (Finlandiya), Artur Sargsian (Bağımsız)
130 kilo:
Sabah Shariati (Azerbaycan), Alin Alexuc Ciurariu (Romanya)
Organizasyon, yarın grekoromen stilde repesaj mücadeleleri ve kadınların müsabakalarıyla devam edecek.
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