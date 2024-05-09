Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ilk gün tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ilk gün tamamlandı

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri\'nde ilk gün tamamlandı

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen Güreş Dünya Olimpiyat Elemeleri'nin ilk gününde grekoromen stilde müsabakalar yapıldı. Paris 2024'e kota alan sporcular belirlendi. Organizasyon, yarın repesaj mücadeleleri ve kadınların müsabakalarıyla devam edecek.

09.05.2024 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ilk gün tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde grekoromen stilde müsabakalar yapıldı.

Grekoromen stilde Paris 2024'e kota alan sporcular şu şekilde:

60 kilo:

Sadyk Lalaev (Bağımsız), Murad Mammadov (Azerbaycan)

67 kilo:

Valentin Petic (Moldova), Ramaz Zoidze (Gürcistan)

77 kilo:

Aik Mnatsakanian (Bulgaristan), Sergei Kutuzov (Bağımsız)

87 kilo:

Kiryl Maskevich (Bağımsız), Rafig Huseynov (Azerbaycan)

97 kilo:

Arvi Martin Savolainen (Finlandiya), Artur Sargsian (Bağımsız)

130 kilo:

Sabah Shariati (Azerbaycan), Alin Alexuc Ciurariu (Romanya)

Organizasyon, yarın grekoromen stilde repesaj mücadeleleri ve kadınların müsabakalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ilk gün tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
19:52 Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü Şiddet gören kız kardeşlerini kurtarmak isteyen 2 kardeş, damat tarafından öldürüldü
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
21:06 Milli boksör Rabia Topuz’u antrenmanda yılan ısırdı Milli boksör Rabia Topuz'u antrenmanda yılan ısırdı
20:12 Trabzon’da dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Trabzon'da dolmuşçu öğrenci kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
19:40 Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi Çocuklara saldıran 2 köpeği site dışına çıkaran görevlilere 14 bin TL ceza kesildi
19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:23 İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti İsrail saldırılarında 256 Filistinli futbolcu hayatını kaybetti
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 21:50:07. #1.11#
SON DAKİKA: Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ilk gün tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement