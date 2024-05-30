Dünya Şampiyonu Marcelo Nigue, Eskişehir'de genç sporculara seminer verdi - Son Dakika
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Dünya Şampiyonu Marcelo Nigue, Eskişehir'de genç sporculara seminer verdi

Dünya Şampiyonu Marcelo Nigue, Eskişehir\'de genç sporculara seminer verdi

Karma Dövüş Sanatları ve Brezilya Jiu Jitsusu Dünya Şampiyonu Marcelo Nigue, Eskişehir'e gelerek genç sporculara seminer ve eğitimler verdi. Nigue, Türkiye'deki misafirperverlikten ötürü Antrenör Yüksel Çotuk'a teşekkür etti. Antrenör Çotuk, Nigue'nin ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu belirtti ve bu spor dallarını Türkiye'de geliştirmek istediklerini söyledi.

30.05.2024 10:01
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Karma Dövüş Sanatları olarak adlandırılan Mixed Martial Arts'da (MMA)ve Brezilya Jiu Jitsusu'nda Dünya Şampiyonu olan Marcelo Nigue, Eskişehir'e gelerek genç sporculara seminer ve eğitimler verdi.

Karma Dövüş Sanatları olarak adlandırılan MMA'da ve Brezilya Jiu Jitsusu'nda Dünya Şampiyonu olan Marcelo Nigue, Eskişehir'e geldi. MMA antrenörü Yüksel Çotuk'un konuğu olan Marcelo Nigue, burada yakalaşık bir hafta boyunca öğrencilere seminer ve eğitim verdi. Bilgi, birikim ve başarılı bir sporcu olmanın yollarını genç MMA sporcularına aktarmaya çalışan Nigue, Türkiye'de karşılaştığı misafirperverlikten ötürü de Antrenör Yüksel Çotuk'a teşekkür etti.

"Bizim onlardaki öncü hedef olarak aldığımız şampiyonların hocası"

MMA ve Brezilya Jiu Jitsusu kulvarlarında Marcelo Nigue'nin futboldaki Cristiano Ronaldo'ya benzer olarak zirveyi temsil ettiğini belirten Antrenör Çotuk, kendisinin Türkiy'de bulunmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti. Marcelo Nigue'nin verdiği seminer ve eğitimlerin faydası hakkında konuşan Antrenör Yüksel Çotuk, "Biz çocukluğumuzdan beri MMA ve bu dövüş sporlarını merak ediyoruz, bizim onlardaki öncü hedef olarak aldığımız şampiyonların hocası. Biz öncesinde bu kadarını bilmiyorduk, sadece hani futbolda Messi'yi biliyoruz ama onu yetiştiren hocaları bilmiyoruz, bizim hocamız da onların en başı. Kendisi hem MMA Dünya Şampiyonu hem de Brezilya Jiu Jitsusu'nda Dünya Şampiyonu, aynı zamanda Brezilya'daki Konfederasyonda çok üst düzey yönetici" dedi.

"Bu branşı Türkiye'de geliştirmek istiyoruz"

Bu spor dallarının türkiye'de yaygınlaştırmak amacında olduklarını belirten Çotuk şöyle devam etti;

"Amacımız Brezilyan Jiu Jitsusu dünyada çok popüler bir spor, kafes dövüşlerinde yer dövüş sistemi ve grapplingi çok kuvvetli. Göstermelik bir sanat değil bizzat uygulanabilen bir sanat, biz bunu hem Türkiye'de hem yaygınlaştırmak hem de geliştirmek istiyoruz. Bununla birlikte bunun için ustalarımıza ihtiyacımız var. Biz de ustalık yapıyoruz ama bizden daha büyük ustalar. O yüzden Türkiye'ye geldi, biz onunla birlikte Türkiye'deki bütün okullara; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi pek çok okulumuz da var. Bu branşı Türkiye'de geliştirmek istiyoruz. Müthiş bir motivasyon veriyor çünkü düşünsenize futbolda Türkiye'ye Eskişehir'e Ronaldo ve Messi geldi. O da bizim bu branşımızın Ronaldo ve Messi'si, o gerçekten bir savaşçı, bize göre gerçekten bir samuray. İstanbul ve Eskişehir seminerini yaptık, bir dahaki sefere de Türkiye'de yaklaşık bir ay kalacak" - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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