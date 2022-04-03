Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor! - Son Dakika
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Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!

03.04.2022 15:32

Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Luis Suarez, Süper Lig'e çok yakın. Fenerbahçe ile görüştüğü konuşulan Suarez'in menajerleri aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı.

Önümüzdeki sezon net golcü alacak Beşiktaş'ın gündemine Luis Suarez girdi. Atletico Madrid ile sezon sonu bitecek kontratını uzatmayan Suarez'in Fenerbahçe ile görüştüğü konuşulmuştu. Ancak masaya Beşiktaş da dahil oldu.

VEDAYA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş, Suarez önerisini masaya yatırdı. 35 yaşındaki santrforun maliyeti hesaplanıyor. Bonservissiz olan Uruguaylı golcü yüksek ihtimalle kariyerine Türkiye'de nokta koyacak.

BURAK YILMAZ İDDİASI

Beşiktaş cephesinden Burak Yılmaz haberlerine karşı bir açıklama geldi. Siyah-Beyazlılar'ın aradığı golcü tipi Suarez'le netleşmiş oldu. Kara Kartal, kalitesini ispatlamış, sorun çözecek bir golcü arıyor. Beşiktaş'ın hangi forvete yöneleceği merak konusu oldu.

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Atletico Madrid, Luis Suarez, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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