Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor! - Son Dakika

Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti, sunucu dondu kaldı: Benden özür dilesin

Bu savaş değil katliam! Buça'da sokaklar kafalarından vurulmuş sivillerle dolup taştı

Dünyanın en büyük uçağı perte çıkmış! Pilotu, dev enkazı canlı olarak görüntüledi

Önümüzdeki sezon net golcü alacak Beşiktaş'ın gündemine Luis Suarez girdi. Atletico Madrid ile sezon sonu bitecek kontratını uzatmayan Suarez'in Fenerbahçe ile görüştüğü konuşulmuştu. Ancak masaya Beşiktaş da dahil oldu.

VEDAYA HAZIRLANIYOR

Beşiktaş, Suarez önerisini masaya yatırdı. 35 yaşındaki santrforun maliyeti hesaplanıyor. Bonservissiz olan Uruguaylı golcü yüksek ihtimalle kariyerine Türkiye'de nokta koyacak.

BURAK YILMAZ İDDİASI

Beşiktaş cephesinden Burak Yılmaz haberlerine karşı bir açıklama geldi. Siyah-Beyazlılar'ın aradığı golcü tipi Suarez'le netleşmiş oldu. Kara Kartal, kalitesini ispatlamış, sorun çözecek bir golcü arıyor. Beşiktaş'ın hangi forvete yöneleceği merak konusu oldu.