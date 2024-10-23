İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia satılığa çıkartıldı - Son Dakika
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İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia satılığa çıkartıldı

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İspanya'nın önde gelen kulüplerinden Valencia, kulübün sahibi Peter Lim tarafından satışa çıkartılıyor. Singapurlu iş insanı, kulüpteki %91.5 hissesini satmak için 350 ile 400 milyon euro arasında bir fiyat belirledi.

23.10.2024 15:40  Güncelleme: 16:01
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La Liga'nın dibine demir atan İspanya'nın köklü takımlarından Valencia'nın %91.5 hissesini elinde bulunduran Singapurlu sahibi Peter Lim, kulübü satıyor.

350-400 MİLYON EURO İSTİYOR

Futbol kulüplerinin alım satımında uzmanlaşmış olan bir şirket, Valincea için bir analiz çıkardı ve Peter Lim'in Mestalla'da 10 yıl görev yaptıktan sonra kulübü satmaya istekli olduğunu söyledi. Diario AS, Lim'in kulüp ve kulüpteki hissesi için 350-400 milyon euro istediğini açıklayan belgeye eriştiklerini söyledi.

6 YILDIR TAKIMI İZLEMİYOR

Valencia taraftarları son 10 yıldır kulübün sahibi olan Peter Lim ve Meriton Holdings grubunu kulüpten çıkarmak istiyordu. Peter Lim, Ekim 2014'te Valencia'nın yeni sahibi olduğunda, taraftarlar Singapurlu iş adamının kulübü yıllarca aşırı harcamanın neden olduğu istikrarsız bir mali pozisyondan kurtaracağını ummuş ve Lim'in gelişini sevinçle karşılamışlardı. Fakat yıllar geçtikte kulübün taraftarlarıyla iyi bir ilişki sürdürmenin, Lim'in öncelikleri listesinde hiçbir zaman üst sıralarda yer almadığı anlaşılmaya başlandı. Peter Lim, Aralık 2018'dan bu yana Valencia'nın hiçbir maçını tribünden takip etmedi.

340 MİLYON EURO BORÇ VAR

Valencia ilgili yapılan analizin detayında Nou Mestalla Stadyumu'nun tamamlanması için en az 150 milyon euro yatırım yapılması gerektiği ve Lim'in başkanlığı süresince kulübe 290 milyon euro yatırım yaptığı kaydedildi. Ayrıca ispanyol ekibinin 340 milyon euro borcunun olduğu da aktarıldı.

EN AZ 500 MİLYON EURO ŞART

Kulübü satın almak isteyecek yatırımcıların Peter Lim'e hisseleri için ödeyeceği paranın yanı sıra Valencia'yı yeni stadyuma taşımak için yapacağı yatırımla birlikle en az 500 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor. Öte yandan İspanyol ekibinin 25 kişilik kadrosunda yer alan 15 futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki 2 yıl içinde sona erecek. Dolayısıyla kulübü satın alacak yeni yatırımcıların takıma yapılacak yeni transferler için de bütçe ayrılması gerekecek.

VALENCIA LİGDE SON SIRADA

Valencia, 10. haftası geride kalan LaLiga'da zor günler geçiriyor. Bu süreçte 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan takım, 6 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

İspanya\'nın köklü kulüplerinden Valencia satılığa çıkartıldı

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Son Dakika Spor İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia satılığa çıkartıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • İdris Ahatoğlu:
    acuna selam olsun 5 2 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    Bir zamanların korkulan takımı idi. Çok üzüldüm. 3 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    hukumet degissin bizimkilerinde sonu bu 1 0 Yanıtla
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