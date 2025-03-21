Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti - Son Dakika
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Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti

Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti

Devre artasında Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Michy Batshuayi, Ajax karşılaşmasında forma giyerek 9. farklı takımıyla Avrupa arenasında yer alan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Batshuayi, Nicolas Anelka'yı geçerek rekorun tek sahibi oldu.

21.03.2025 16:47
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Belçikalı golcü, Michy Batshuayi, ara transfer döneminde Galatasaray'dan Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu. Batshuayi, Frankfurt'un Ajax ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında oyuna girerek kırılması güç bir rekor imza attı.

9 FARKLI TAKIM İLE AVRUPA'DA OYNADI

31 yaşındaki forvet oyuncusu,9 farklı takım ile Avrupa kupasında maça çıkan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Batshuayi; Standard Liege, Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Frankfurt formaları ile Avrupa'da çıktığı 79 maçta 24 gol kaydetti.

ANELKA'YI GERİDE BIRAKTI

Batshuayi, bir dönem kendisi gibi Fenerbahçe'de top koşturan Nicolas Anelka'yı geride bırakarak bu rekoru elde etti. Anelka; Arsenal, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Fenerbahçe, Bolton, Chelsea ve Juventus olmak üzere 8 farklı takımla Avrupa sahnesine çıkmıştı.

3 BÜYÜKLER'DE OYNADI

Belçikalı golcü, Crystal Palace'tan Beşiktaş'a transfer olarak ilk Süper Lig macerasını yaşadı. Sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Batshuayi, burada 2 sezon geçirdikten sonra Galatasaray'a transfer oldu.

Nicolas Sebastien Anelka, Eintracht Frankfurt, Michy Batshuayi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bunu yapabilen tek futbolcu! Michy, Batshuayi, sahaya adım atar atmaz tarihe geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Yasar Karatas:
    Bir haber bir kere yap şu sayfayı bir kontrol et hele bir haberi kaç kere yapıyorsun iyice cılkını çıkarttın 11 2 Yanıtla
  • Resul Bey:
    mitchy ve batshuai adlı topçular hım.. 1 5 Yanıtla
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