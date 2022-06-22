"Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı? - Son Dakika
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"Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?

22.06.2022 14:35
"Dünyanın en çekici atleti" olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı?

"Dünyanın en çekici atleti" olarak adlandırılan sporcu Alica Schmidt, Neymar ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Yarışalım mı?" ifadesini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede takipçiler tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyanın da ünlü yüzlerinden olan başarılı sporcu Alica Schmidt, dünyaca ünlü futbolcu Neymar ile çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak "Yarışalım mı?" diye sordu.

'Dünyanın en çekici' atleti olarak bilinen Alica'dan Neymar'a beklenmedik teklif

MODELLİK DE YAPIYOR

Alman yıldız, atletizmin yanı sıra modellik mesleği ile uğraşıyor. Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Alica'nın paylaşımları ise beğeni topluyor. The Sun'da yer alan habere göre, sporcu kimliğinin ön planda kalmasını talep eden Alica, Model mi yoksa atlet mi olmayı tercih ettiği sorusuna: "Sadece bir sporcu olarak algılanmak istiyorum, gençlere ilham vermek ve onlara güzel sporum hakkında bir fikir vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Dünyanın en çekici' atleti olarak bilinen Alica'dan Neymar'a beklenmedik teklif
'Dünyanın en çekici' atleti olarak bilinen Alica'dan Neymar'a beklenmedik teklif
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Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Dünyanın en çekici atleti' olarak nitelendirilen Alica Schmidt'ten Neymar'a davet: Yarışalım mı? - Son Dakika


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