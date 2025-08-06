Kariyerinin ilk yıllarında Bursaspor formasıyla gösterdiği performansla harikalar yaratan Ali Akman'ın ismi birçok önemli takımla anılmıştı.
Birçok futbolseverin önemli takımlarda forma giymesine kesin gözüyle baktığı Ali Akman, Bursaspor'daki performansını diğer takımlarda sürdüremedi. Eintracht Frankfurt, NEC Nijmegen ve Dender formaları giyen ve son olarak Çorum FK formasıyla da beklentileri karşılayamayan genç golcünün yeni takımı belli oldu.
Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, santrfor Ali Akman'ı transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ali Akman'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kariyeri boyunca toplamda 142 maça çıkan Ali Akman, 31 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › 'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı - Son Dakika
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