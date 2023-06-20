Cinsel İlişki Şampiyonası'nda kaos! Bir ülke ısrarla şampiyon olduğunu ileri sürüyor - Son Dakika
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Cinsel İlişki Şampiyonası'nda kaos! Bir ülke ısrarla şampiyon olduğunu ileri sürüyor

Cinsel İlişki Şampiyonası'nda kaos! Bir ülke ısrarla şampiyon olduğunu ileri sürüyor

20.06.2023 13:16

Dünyanın ilk Cinsel İlişki Şampiyonası, katılımcılar ve organizasyonu düzenleyenlerin birbirine girmesi nedeniyle tamamlanamadı. İsveç'te planlandığı 8 Haziran'dan daha geç bir tarihte başlayan şampiyona, bazı yarışmacıların alkol ve uyuşturucu kullanmakla suçlanması nedeniyle iptal edildi. Hırvat yetişkin film yıldızı Marija Zadravec, şampiyonayı kendisinin kazandığını iddia etti.

Dünyanın ilk Cinsel İlişki Şampiyonası, katılımcılar ve organizasyonu düzenleyenlerin birbirine girmesi nedeniyle tamamlanamadı. İki taraf birbirine çeşitli suçlamalarda bulunurken, Hırvat yetişkin film yıldızı Marija Zadravec şampiyonayı kendisinin kazandığını iddia etti.

SORUNLAR NEDENİYLE ŞAMPİYONA TAMAMLANAMADI

İsveç'te planlandığı 8 Haziran'dan daha geç bir tarihte başlayan dünyanın ilk Cinsel İlişki Şampiyonası, çıkan sorunlar nedeniyle tamamlanamadı. Şampiyonayı organize eden Cinsel İlişki Federasyonu, bazı yarışmacıları alkol ve uyuşturucu kullanmakla suçladı.

HIRVAT YARIŞMACI ŞAMPİYON OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bazı yetişkin film yıldızları ise şampiyonayı organize edenlerin hijyene dikkat edilmediği ve HIV testlerinin yaptırılmadığı konusunda şikayetçi oldu. Hırvat yetişkin film yıldızı Marija Zadravec ise organizasyonu savunurken, şampiyonayı kendisinin kazandığını ilan etti.

Cinsel İlişki Şampiyonası'nda ortalık karıştı! Bir ülke ısrarla şampiyon olduğunu iddia ediyor
Cinsel İlişki Şampiyonası'nda ortalık karıştı! Bir ülke ısrarla şampiyon olduğunu iddia ediyor
Cinsel İlişki Şampiyonası'nda ortalık karıştı! Bir ülke ısrarla şampiyon olduğunu iddia ediyor
Cinsel İlişki Şampiyonası'nda ortalık karıştı! Bir ülke ısrarla şampiyon olduğunu iddia ediyor
Marija Zadravec
YORUMLAR (2)
  • Aydın Özkan: hani edep hani ahlak hani link :) Cevap Yaz 31 6 Yayından Kaldır
  • mert çelik: canlı yayını yokmu Cevap Yaz 53 21 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Cinsel İlişki Şampiyonası'nda kaos! Bir ülke ısrarla şampiyon olduğunu ileri sürüyor - Son Dakika


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