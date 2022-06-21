Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nı inceledi - Son Dakika
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Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nı inceledi

21.06.2022 16:13

- Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nı inceledi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu sözcüsü Rıza Morova ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Adası'na giderek incelemelerde bulundu.

- Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nı inceledi

İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu sözcüsü Rıza Morova ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Adası'na giderek incelemelerde bulundu.

Galatasaray Adası'nı inceleyen Başkan Dursun Özbek, burada basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. "Hasret bitiyor" diyen Özbek, "Adanın tahliyesi için emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Geç de olsa adamıza kavuştuk. Adanın irtifak hakkı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca buranın hali perişan durumda. Restorasyonu için yönetim kurulu bütçe oluşturdu. Eskisinden daha güzel hale getirilip, Galatasaraylıların emrine verilecek. Burası kar amacı olmayan bir yer. Kürek şubesini de buraya getirmeyi düşünüyoruz. Galatasaray Üniversitesi'yle beraber bir kürek takımı oluşturup, çalışmalarını burada yapmasını sağlayacağız. Bazı bölümler bize ait değil. İrtifak hakkını alır almaz Galatasaraylılara müjdeyi vereceğim. Kulübe hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalara başladık. İlk olarak molozlardan temizlenmesi lazım. En süratli şekilde yapmayı düşünüyoruz. Görevimiz, adayı eskisinden daha güzel hale getirip, üyelerin kullanımına açmak. El birliğiyle burayı en kısa sürede bitireceğiz" açıklamasını yaptı.

Öztürk: "Burası bizim için sembol"

Dursun Özbek'in ardından konuşan İkinci Başkan Metin Öztürk, çalışmanın en kısa sürede tamamlanmasını istediklerini belirterek, "Rahmetli babam 30 sene burada müdürlük yaptı. Ben de Galatasaray'ın yöneticisi olarak üyelerimizle burada bir araya geleceğim. Burası bizim için bir sembol" dedi. Erden Timur ise Galatasaray Adası'nın hizmete açılmasını istediklerini ve bunun için sıkı çalıştıklarını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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