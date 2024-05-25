Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü'nde üçüncü kez başkan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü'nde üçüncü kez başkan seçildi

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü\'nde üçüncü kez başkan seçildi

Galatasaray Kulübü'nün 104. dönem yönetiminin belirlendiği kongrede Dursun Özbek, 14. sandıktan sonra seçimi kazanmayı garantiledi. Özbek, 2015-2018 yılları arasında başkanlık yapmıştı ve 2022'deki olağanüstü genel kurulda ikinci kez başkanlığa getirildi. Toplamda üçüncü kez başkan seçilen Özbek, 4 bin 410 oyun 3 bin 343'ünü alarak rakibi Süheyl Batum'u geride bıraktı.

25.05.2024 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek, üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede Dursun Özbek, sayımı tamamlanan 14. sandığın ardından matematiksel olarak seçimi kazanmayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de başkan olarak görev yapan Dursun Özbek, 2022'deki olağanüstü genel kurulda 4 yıllık aranın ardından ikinci kez başkanlığa getirildi.

Burak Elmas'tan kalan 2 yıllık görev süresini dolduran Özbek, olağan seçimli genel kurulda Süheyl Batum ile yarıştı.

Toplam kullanılan 4 bin 410 oyun 3 bin 343'ünü alan Özbek; üst üste iki, toplamda da üçüncü kez başkan seçildi. Süheyl Batum ise 955 oyda kaldı.

Dursun Özbek kimdir?

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi'ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek; İstanbul, Ankara ve Antalya'daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yıllarında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018'de 36. başkan olarak görev yaptı. Özbek, 2022'de Burak Elmas'ın ayrılmasından sonra gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilmişti.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.

Galatasaray'ın başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

DönemBaşkan
1905-18, 1925Ali Sami Yen
1919-22, 1934Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52Yusuf Ziya Öniş
1925Ali Haydar Şekip
1926Ahmet Robenson
1927 Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29Necmettin Sadak
1929-30Abidin Daver
1930-31, 1933Ahmet Kara
1931-32Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34Ali Haydar Barşal
1933Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36Ethem Menemencioğlu
1936-37Saim Gogen
1937-39, 1944Sedat Ziya Kantoğlu
1939Nizan Nuri
1939Adnan Akıska
1940-42Tevfik Ali Çınar
1942-43Osman Dardağan
1944-46Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68Suphi Batur
1953, 1962-64Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62Refik Selimoğlu
1957-59Sadık Giz
1969-73, 1975-79Selahattin Beyazıt
1973-75Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96Alp Yalman
1996-2001Faruk Süren
2001-02Mehmet Cansun
2002-08Özhan Canaydın
2008-11Adnan Polat
2011-14Ünal Aysal
2014-15Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2018-21Mustafa Cengiz
2021-22Burak Elmas
2015-18, 2022-24, 2024-?Dursun Özbek

Kaynak: AA

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü'nde üçüncü kez başkan seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:55 Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
20:41 Burdur’da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18’inin durumu ağır Burdur'da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18'inin durumu ağır
19:34 İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor İsrail ve Hamas, esir takası ve ateşkes müzakerelerine yeniden başlıyor
19:21 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak
16:05 Ahmedinejad, İran’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor Ahmedinejad, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilmek için şartları değerlendiriyor
21:50 Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya’da olacak Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya'da olacak
21:15 Patlayıcı madde atıp kaçtılar Küçükçekmece’de iş yerine saldırı: 1 yaralı Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı
20:37 Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu! Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı
19:45 Mardin’de skandal görüntüler Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar Mardin'de skandal görüntüler! Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar
19:12 Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi Rekor oy olan Dursun Özbek, yeniden Galatasaray Başkanı seçildi
18:37 Ayhan Bora Kaplan’ın ultra lüks evi ilan sitesinde İstenen fiyat 41 milyon lira Ayhan Bora Kaplan'ın ultra lüks evi ilan sitesinde! İstenen fiyat 41 milyon lira
18:29 GAİN’in heyecanla beklenen yeni dizisi ’RU’ya görkemli gala GAİN'in heyecanla beklenen yeni dizisi 'RU'ya görkemli gala
18:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun mayıs ayından sonra hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz
17:55 Galatasaray taraftarının yaptığına bakın Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır Galatasaray taraftarının yaptığına bakın! Bu Mert Hakan Yandaş pankartı ortalığı karıştırır
17:30 Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı Beşiktaş ve Fenerbahçe kararını bekliyordu! Jose Mourinho, gönlünde yatan takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 22:45:28. #1.11#
SON DAKİKA: Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü'nde üçüncü kez başkan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement