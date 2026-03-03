Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan - Son Dakika
Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan

Dursun Özbek\'ten \'\'maaşlar ödenmiyor\'\' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan
03.03.2026 16:13
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek basın mensuplarıyla bir araya gelerek bazı futbolcuların ödeme alamadığına ilişkin haberleri yalanladı. Maaşların düzenli ödendiğini aktaran Özbek, ''Eğer işkembeden atarsanız böyle krizler çıkarırsınız. Bunlar külliyen yalan. Prim ve bonus maddeleri var, hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın bir lira temerrüdü yoktur, vadesi geçmiş 1 lirası yoktur'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek bir iftar davetinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, maaşların 2-3 ay geç ödendiği şeklindeki iddialara da yanıt verdi.

'UĞURCAN EN İYİ TERCİHTİ'

Uğurcan Çakır'a ödenen bonservis bedeliyle ilgili bir soruya yanıt veren Dursun Özbek, 'Evet, Uğurcan'a iyi bir bonservis ödedik ama Uğurcan'ın maaşı, diğer kaleci adayına göre çok daha düşük. Bu nedenle uzun vadede daha ekonomik bir yatırım. O gün en iyi tercih Uğurcan Çakır'dı. Uğurcan bana göre mükemmel bir katkı verdi. İyi ki almışız diyorum. Burası şahsıma ait bir kulüp olsa daha rahat harcama yapardım ama biz buraya hizmet etmeye geldik. Galatasaray'ın bir delikli kuruşunu harcarken 80 kez düşünüyor, muhasebe ediyoruz. Buna emin olabilirsiniz." dedi.

"GÜNÜ GÜNÜNE ÖDÜYORUZ"

Futbolcuların maaşlarının günü gününe ödendiğini ifade eden Özbek, çıkan iddialara yalanlayarak "Eğer işkembeden atarsanız böyle krizler çıkarırsınız. Galatasaray dünya çapında futbolculardan kurulu elit bir takım. Bu oyuncuları lafla sözle oynatamazsınız. Oyuncular maaşlarını iki ay üç ay gibi süreler alamazsa maça çıkmazlar. Bu tarz haberler, oyuncularımızın profesyonelliklerine hakaret oluyor. Bunlar külliyen yalan. Prim ve bonus maddeleri var, hepsini günü gününe ödüyoruz. Galatasaray'ın bir lira temerrüdü yoktur, vadesi geçmiş 1 lirası yoktur." ifadelerini kullandı.

"FERAH BİR TABLO BIRAKACAĞIZ"

Ödemelerle ilgili titiz davrandıklarını vurgulayan Özbek "Biliyorsunuz sezon sonunda bir seçim var. Ben özellikle bu yönetimde şuna dikkat ettim, bonservis harcamalarını kendi görev süremizde bitirmeyi taahhüt ettik. Yaptığımız transferlerin bonservis ödemelerinin de yüzde 90'ından fazlasını yerine getirmiş vaziyetteyiz. Sonraki yönetime ferah bir tablo bırakacağız." sözlerini sarf etti.

Dursun Aydın Özbek, Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    Başladılar algı yapmaya ne zaman puan farkı açılsa bşrşeyler bulup takımı yıpratmaya çalışıyorlar 6 2 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    ne zamandan beri bu konu gündemde şimdi mi cevap veriyorlar algı ve illegallik hep üst seviyede sadece kendi taraftarı bu habere inanır başka kimse inanmaz... 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
