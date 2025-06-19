Dursun Özbek'ten Transfer ve TFF Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dursun Özbek'ten Transfer ve TFF Açıklamaları

Dursun Özbek\'ten Transfer ve TFF Açıklamaları
19.06.2025 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Özbek, transferleri hızlandıracaklarını ve TFF'den adalet beklediklerini belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımı erken hazırlamak için transferleri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

Başkan Özbek, Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu için RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Rakipleri için söylediği iddia edilen "Onlar 4. yıldızı takmadan biz 6. yıldızı alacağız." ifadesinin sorulması üzerine Özbek, "Ben öyle bir şey demedim. Bunu yapacağız ama öyle bir açıklamam olmadı." dedi.

Özbek, Galatasaray'ın Türk sporunu dünya çapında temsil misyonu olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray'ın misyonu, Türk sporuna katmak istediği değerler var. Sadece futbolda değil Türk sporunu Avrupa ve dünya çapında temsil etmek durumundayız. Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağız. Takımı erken hazırlamak amacıyla bazı önemli transferleri mümkün olduğunca çabuk yapmak istiyoruz. Çok önemli hazırlıklarımız var." diye konuştu.

" Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu gibi bir oyuncuyu her takımın isteyeceğini söyledi.

İtalya'nın Inter takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile transfer harici görüştüğünü aktaran Özbek, "Hakan Çalhanoğlu, bizim göz bebeğimiz, milli takımımızın kaptanı, hepimizin iftihar ettiği, son derece başarılı ve önemli bir futbolcu. Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister. Ancak Hakan ile transfer görüşmesi yapmadım. Bir arkadaşımla otururken, bir grup vardı. Hakan ile telefonda görüşüyordu. Ona, 'Galatasaray Başkanı da yanımda.' dedi. Telefonu bana verdi. Kendisiyle merhabalaştım. Kendisi çocukluktan beri Galatasaraylı olduğunu söyledi. Ben de kendisine sağlığını sordum, performansını üst seviyeye çıkardığını ve kendisiyle iftihar ettiğimizi belirterek başarılar diledim. O görüşme sanki bir transfer görüşmesi gibi algılandı. Hakan'ın ağabeyi yaşındayım. Futbolun içinde olan her Türk insanı gibi onunla iftihar ediyorum. Böyle bir imkan doğunca Hakan ile görüşürüm, ona başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi." ifadelerini kullandı.

" Muslera'nın yeri dolar mı, dolmaz mı bilemiyoruz"

Dursun Özbek, takımdan ayrılan kaptan Fernando Muslera'nın yerinin dolmasının zor olduğunu dile getirdi.

Kaleci transferiyle ilgili soru üzerine Özbek, "Muslera, bize 14 sezon hizmet etmiş, bizi başarıdan başarıya koşturan bir kaleci. Galatasaray'a üst düzey hizmet verdi. Onun yerini dolduracak kaleci bulur muyuz, bulamaz mıyız bilemiyorum. Ancak Galatasaray, kaleciler açısından her zaman en iyi seçimi yapmıştır. Galatasaray kalecileri her zaman futbol tarihine imza atmış kişilerdir. Galatasaray'ın yine aynı şekilde kaleci için çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede o çalışmaların meyvesini alacağımızı düşünüyorum. Amacımız Muslera kadar Galatasaray'a aidiyet duyacak, hizmet verecek bir kaleci almak." şeklinde görüş belirtti.

"TFF'den tüm kurullarıyla adaletli bir yönetim bekliyoruz"

Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) adaletli bir yönetim beklediklerini dile getirdi.

TFF ile geçen sezon bazı problemler yaşadıklarını aktaran Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temennim, TFF'nin adaleti sağlayacak şekilde Türk futbolunu yönetmesi. Başka bir isteğimiz yok. Tek isteğimiz var, adalet. Teraziyi hiçbir tarafına basmadan tutmaları tek temennimiz. İnşallah bu sene o seviyede bir yönetim gösterirler. Diğer bütün kulüplerin de beklentisinin aynı olduğunu düşünüyorum. Adaletli yönetimin dışında Galatasaray Kulübünün TFF'den bugüne kadar herhangi bir talebi olmamıştır, bundan sonra da öyle bir talebi olmayacaktır. Böyle bir beklentimiz yok. Galatasaray'ın gücü, performansı zaten yetiyor. Bizim ne başka bir desteğe ne de başkalarının yardımına ihtiyacımız vardır. TFF'den tüm kurullarıyla adaletli bir yönetim bekliyoruz."

"Artık yerinde sayan bir kulüp değiliz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, geride kalan sezon 80 milyon avro olan sponsorluk gelirlerini artırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Yerinde sayan bir kulüp olmadıklarını aktaran Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon 80 milyon avro civarında sponsorluk geliri vardı. Bu sezon artırmanın peşindeyiz. Pasifik Holding, geçen sezon 4 milyon dolara sırt sponsorumuzdu. Galatasaray enerjisinin, Galatasaray ile iş birliği yapmanın faydasını görmüşler ki bu sezon göğüs sponsorluğunu teklif ettik, fiyatı da 2 katından fazlasına çıkardık. Onlar da hem Galatasaraylı olmaları hem de Galatasaray'ın kendi işlerine nasıl bir enerji taşıdığını bildikleri için tereddüt etmeden kabul etti. Bu önümüzdeki sponsorluk gelirlerinin basit bir göstergesi. Geçen sezon farklıydı, bu sezon farklı, sonraki sezon da çok daha farklı olacak. Artık yerinde sayan bir kulüp değiliz. Her sene sportif faaliyet, sponsorluk, yatırım ve tesisleşme anlamında üstüne koyarak ilerliyoruz. Bu konuda çok sıkı çalışıyoruz. Galatasaray'ı her konuda üst seviyeye çıkaracağız."

"Çin ile sponsorluk görüşmeleri devam ediyor"

Dursun Özbek, Çin firmalarıyla sponsorluk görüşmeleri yapıldığını kaydetti.

Çin Büyükelçisi ile görüştüğünü aktaran Özbek, "Çin Büyükelçisi ile Ankara'da bir görüşme yaptık. Sayın Büyükelçi bizi Ankara'ya davet ederek muhtemel sponsorluk yapacak firmalarla iletişimimizi sağlayacak. Kendisi bu konuda bize destek veriyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Çin'in Galatasaray'a farklı bir bakışı var. Çin bayrağı da sarı-kırmızı renklere sahip. Ayrıca Çin bayrağının üstünde de 5 yıldız var. Sayın Büyükelçi'ye, 'Ortak değerlerimiz var. Sarı-kırmızı renklere aşığız, bayrağınızın üstünde 5 yıldız var, biz de yakın zamanda 5. yıldızı takacağız.' dedim. Sayın Büyükelçi'nin çok hoşuna gitti. Sponsorluk aşamasında inşallah yakında netice almayı bekliyorum. Aldıktan sonra ifade edeceğim. Son derece iyi gelişiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Transfer ve TFF Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi Fenerbahçe ve Galatasaray 50 milyon euroluk yıldız için yarışa girdi
Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor Ateşli sahneler olay oldu Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Son şampiyondan Nico Williams bombası Son şampiyondan Nico Williams bombası
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
08:22
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 09:17:33. #7.13#
SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten Transfer ve TFF Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.