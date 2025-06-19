Dursun Özbek\'ten Transfer ve TFF Açıklamaları

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımı erken hazırlamak için transferleri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

Başkan Özbek, Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu için RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Rakipleri için söylediği iddia edilen "Onlar 4. yıldızı takmadan biz 6. yıldızı alacağız." ifadesinin sorulması üzerine Özbek, "Ben öyle bir şey demedim. Bunu yapacağız ama öyle bir açıklamam olmadı." dedi.

Özbek, Galatasaray'ın Türk sporunu dünya çapında temsil misyonu olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray'ın misyonu, Türk sporuna katmak istediği değerler var. Sadece futbolda değil Türk sporunu Avrupa ve dünya çapında temsil etmek durumundayız. Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağız. Takımı erken hazırlamak amacıyla bazı önemli transferleri mümkün olduğunca çabuk yapmak istiyoruz. Çok önemli hazırlıklarımız var." diye konuştu.

" Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu gibi bir oyuncuyu her takımın isteyeceğini söyledi.

İtalya'nın Inter takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile transfer harici görüştüğünü aktaran Özbek, "Hakan Çalhanoğlu, bizim göz bebeğimiz, milli takımımızın kaptanı, hepimizin iftihar ettiği, son derece başarılı ve önemli bir futbolcu. Hakan Çalhanoğlu'nu her takım ister. Ancak Hakan ile transfer görüşmesi yapmadım. Bir arkadaşımla otururken, bir grup vardı. Hakan ile telefonda görüşüyordu. Ona, 'Galatasaray Başkanı da yanımda.' dedi. Telefonu bana verdi. Kendisiyle merhabalaştım. Kendisi çocukluktan beri Galatasaraylı olduğunu söyledi. Ben de kendisine sağlığını sordum, performansını üst seviyeye çıkardığını ve kendisiyle iftihar ettiğimizi belirterek başarılar diledim. O görüşme sanki bir transfer görüşmesi gibi algılandı. Hakan'ın ağabeyi yaşındayım. Futbolun içinde olan her Türk insanı gibi onunla iftihar ediyorum. Böyle bir imkan doğunca Hakan ile görüşürüm, ona başarılar dilerim. Bu bir transfer görüşmesi değildi." ifadelerini kullandı.

" Muslera'nın yeri dolar mı, dolmaz mı bilemiyoruz"

Dursun Özbek, takımdan ayrılan kaptan Fernando Muslera'nın yerinin dolmasının zor olduğunu dile getirdi.

Kaleci transferiyle ilgili soru üzerine Özbek, "Muslera, bize 14 sezon hizmet etmiş, bizi başarıdan başarıya koşturan bir kaleci. Galatasaray'a üst düzey hizmet verdi. Onun yerini dolduracak kaleci bulur muyuz, bulamaz mıyız bilemiyorum. Ancak Galatasaray, kaleciler açısından her zaman en iyi seçimi yapmıştır. Galatasaray kalecileri her zaman futbol tarihine imza atmış kişilerdir. Galatasaray'ın yine aynı şekilde kaleci için çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede o çalışmaların meyvesini alacağımızı düşünüyorum. Amacımız Muslera kadar Galatasaray'a aidiyet duyacak, hizmet verecek bir kaleci almak." şeklinde görüş belirtti.

"TFF'den tüm kurullarıyla adaletli bir yönetim bekliyoruz"

Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) adaletli bir yönetim beklediklerini dile getirdi.

TFF ile geçen sezon bazı problemler yaşadıklarını aktaran Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temennim, TFF'nin adaleti sağlayacak şekilde Türk futbolunu yönetmesi. Başka bir isteğimiz yok. Tek isteğimiz var, adalet. Teraziyi hiçbir tarafına basmadan tutmaları tek temennimiz. İnşallah bu sene o seviyede bir yönetim gösterirler. Diğer bütün kulüplerin de beklentisinin aynı olduğunu düşünüyorum. Adaletli yönetimin dışında Galatasaray Kulübünün TFF'den bugüne kadar herhangi bir talebi olmamıştır, bundan sonra da öyle bir talebi olmayacaktır. Böyle bir beklentimiz yok. Galatasaray'ın gücü, performansı zaten yetiyor. Bizim ne başka bir desteğe ne de başkalarının yardımına ihtiyacımız vardır. TFF'den tüm kurullarıyla adaletli bir yönetim bekliyoruz."

"Artık yerinde sayan bir kulüp değiliz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, geride kalan sezon 80 milyon avro olan sponsorluk gelirlerini artırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Yerinde sayan bir kulüp olmadıklarını aktaran Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezon 80 milyon avro civarında sponsorluk geliri vardı. Bu sezon artırmanın peşindeyiz. Pasifik Holding, geçen sezon 4 milyon dolara sırt sponsorumuzdu. Galatasaray enerjisinin, Galatasaray ile iş birliği yapmanın faydasını görmüşler ki bu sezon göğüs sponsorluğunu teklif ettik, fiyatı da 2 katından fazlasına çıkardık. Onlar da hem Galatasaraylı olmaları hem de Galatasaray'ın kendi işlerine nasıl bir enerji taşıdığını bildikleri için tereddüt etmeden kabul etti. Bu önümüzdeki sponsorluk gelirlerinin basit bir göstergesi. Geçen sezon farklıydı, bu sezon farklı, sonraki sezon da çok daha farklı olacak. Artık yerinde sayan bir kulüp değiliz. Her sene sportif faaliyet, sponsorluk, yatırım ve tesisleşme anlamında üstüne koyarak ilerliyoruz. Bu konuda çok sıkı çalışıyoruz. Galatasaray'ı her konuda üst seviyeye çıkaracağız."

"Çin ile sponsorluk görüşmeleri devam ediyor"

Dursun Özbek, Çin firmalarıyla sponsorluk görüşmeleri yapıldığını kaydetti.

Çin Büyükelçisi ile görüştüğünü aktaran Özbek, "Çin Büyükelçisi ile Ankara'da bir görüşme yaptık. Sayın Büyükelçi bizi Ankara'ya davet ederek muhtemel sponsorluk yapacak firmalarla iletişimimizi sağlayacak. Kendisi bu konuda bize destek veriyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Çin'in Galatasaray'a farklı bir bakışı var. Çin bayrağı da sarı-kırmızı renklere sahip. Ayrıca Çin bayrağının üstünde de 5 yıldız var. Sayın Büyükelçi'ye, 'Ortak değerlerimiz var. Sarı-kırmızı renklere aşığız, bayrağınızın üstünde 5 yıldız var, biz de yakın zamanda 5. yıldızı takacağız.' dedim. Sayın Büyükelçi'nin çok hoşuna gitti. Sponsorluk aşamasında inşallah yakında netice almayı bekliyorum. Aldıktan sonra ifade edeceğim. Son derece iyi gelişiyor." diye konuştu.