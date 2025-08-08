Dusan Tadic Al Wahda'ya Transfer Oldu

Fenerbahçe'den ayrılan 36 yaşındaki Sırp futbolcu Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Al Wahda, kulübün kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Sırp futbolcu Dusan Tadic'i kadrosuna kattı." bilgisi verildi.
Tadic, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 53 maçta 13 gol kaydetmişti.
