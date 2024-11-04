Düştüğü not çok konuşulur! Jose Mourinho\'dan bir paylaşım daha

Spor

Dev maç öncesi çok ilginç bir benzetme yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Trabzonspor maçıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

MOURİNHO'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Jose Mourinho, Stefano Denswil ve Bright Osayi-Samuel arasında yaşanan ve kırmızı kart bekledikleri pozisyonu paylaştı. Mourinho, bu paylaşımına, "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart" notunu ekledi.

Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu instagrama koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" demişti.