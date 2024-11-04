Düştüğü not çok konuşulur! Jose Mourinho'dan bir paylaşım daha - Son Dakika
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Spor

Düştüğü not çok konuşulur! Jose Mourinho'dan bir paylaşım daha

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Stefano Denswil ve Bright Osayi-Samuel arasında yaşanan ve kırmızı kart bekledikleri pozisyonu paylaşMourinho, bu paylaşıma ''Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart'' ifadelerini ekledi.

04.11.2024 13:48  Güncelleme: 14:00
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından Trabzonspor maçıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

MOURİNHO'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Jose Mourinho, Stefano Denswil ve Bright Osayi-Samuel arasında yaşanan ve kırmızı kart bekledikleri pozisyonu paylaştı. Mourinho, bu paylaşımına, "Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart" notunu ekledi.

Düştüğü not çok konuşulur! Jose Mourinho'dan bir paylaşım daha

Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu instagrama koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" demişti.

Düştüğü not çok konuşulur! Jose Mourinho\'dan bir paylaşım daha

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Son Dakika Spor Düştüğü not çok konuşulur! Jose Mourinho'dan bir paylaşım daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • GFB Selçuk:
    vur be Mou hocam, inlme seslerini daha gür duyalım 6slilerin! 24 39 Yanıtla
  • Onur Yılmaz:
    Ferat nasıl bi eziklik bu. Yok 20 şampiyonluk gitti ilk 3 e giremiyorlar şampiyonluk gitti diyor ?????? 49 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Sen nediyosun morinho BEŞİKTAŞIN bu güne kadar en az 10 tane şampiyonluğu gasp edildi sen kart peşindesin hala ülkedeki yapı malum takıma çalışıyor kimse futbolda adalet beklemesin boşuna bunlar çökertilmeden 18 28 Yanıtla
  • Yusuf serh:
    Ülkeye çabuk ayak uydurmuş .. 29 2 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Verilmeyen golüde paylaş 20 6 Yanıtla
  • sudem meliss:
    sarayın soytarısı Mourinho 19 2 Yanıtla
  • Android Adana:
    Mağlup Olup Tazminatını Alıp Gidemediği İçin İsyanlarda. TAZMİNAT LOADİNG |||||||||||||%78 17 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Bir yıl kutlayın bu size yeter.mayıslar bizim şampiyon GS.ezik kara civcivler zaten sustular :)) 0 1 Yanıtla
  • serkan keskin:
    crying one 0 0 Yanıtla
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